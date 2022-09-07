СЕЙЧАС | Лига чемпионов: разгром в Амстердаме. „Ливерпуль“ принимает „Наполи“, „Интер“ играет с „Баварией“
Восемью матчами в среду продолжится стартовый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
Центральной встречей вечера станет игра миланского „Интера“ и мюнхенской „Баварии“ в 22:00. В параллельном поединке этой же группы сыграют „Барселона“ с чешской „Викторией“ из Пльзеня. Немало внимания обратит на себя и игра „Наполи“ и „Ливерпуля“ на берегах Неаполитанского залива.
„Аякс“ в Амстердаме принимал „Рейнджерс“, хозяева забили три мяча уже в первом тайме, отличились Альварес, Бергейс и Кудус. На 80-й минуте окончательный счет встречи установил Бергвейн (4:0)..
Сегодняшние игры ЛЧ:
Группа D
„Айнтрахт“ – „Спортинг“, 0:3
Голы: 0:1 – 65 Эдвардс, 0:2 – 67 Тринкау, 0:3 – 82 Нуну Сантуш.
Группа А
„Аякс“ – „Рейнджерс“, 4:0
Голы: 1:0 – 17 Альварес, 2:0 – 32 Бергейс, 3:0 – 33 Кудус, 4:0 – 80 Бергвейн.
Группа B
„Атлетико“ – „Порту“, 22:00
Группа C
„Барселона“ – „Виктория“ Пльзень, 22:00
Группа B
„Брюгге“ – „Байер“, 22:00
Группа C
„Интер“ – „Бавария“, 22:00
Группа А
„Наполи“ – „Ливерпуль“, 22:00
Группа D
„Тоттенхэм“ – „Марсель“, 22:00