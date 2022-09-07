СЕЙЧАС | Лига чемпионов: разгром в Амстердаме. „Ливерпуль“ принимает „Наполи“, „Интер“ играет с „Баварией“

Центральной встречей вечера станет игра миланского „Интера“ и мюнхенской „Баварии“ в 22:00. В параллельном поединке этой же группы сыграют „Барселона“ с чешской „Викторией“ из Пльзеня. Немало внимания обратит на себя и игра „Наполи“ и „Ливерпуля“ на берегах Неаполитанского залива.