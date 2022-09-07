Футбол
07.09.2022, 17:26

СЕЙЧАС | Лига чемпионов: разгром в Амстердаме. „Ливерпуль“ принимает „Наполи“, „Интер“ играет с „Баварией“

 
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
ФОТО: Fabio Sasso | ZUMAPRESS.com/Scanpix

Восемью матчами в среду продолжится стартовый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Центральной встречей вечера станет игра миланского „Интера“ и мюнхенской „Баварии“ в 22:00. В параллельном поединке этой же группы сыграют „Барселона“ с чешской „Викторией“ из Пльзеня. Немало внимания обратит на себя и игра „Наполи“ и „Ливерпуля“ на берегах Неаполитанского залива.

„Аякс“ в Амстердаме принимал „Рейнджерс“, хозяева забили три мяча уже в первом тайме, отличились Альварес, Бергейс и Кудус. На 80-й минуте окончательный счет встречи установил Бергвейн (4:0)..

Сегодняшние игры ЛЧ:

Группа D

„Айнтрахт“ – „Спортинг“, 0:3

Голы: 0:1 – 65 Эдвардс, 0:2 – 67 Тринкау, 0:3 – 82 Нуну Сантуш.

Группа А

„Аякс“ – „Рейнджерс“, 4:0

Голы: 1:0 – 17 Альварес, 2:0 – 32 Бергейс, 3:0 – 33 Кудус, 4:0 – 80 Бергвейн.

Группа B

„Атлетико“ – „Порту“, 22:00

Группа C

„Барселона“ – „Виктория“ Пльзень, 22:00

Группа B

„Брюгге“ – „Байер“, 22:00

Группа C

„Интер“ – „Бавария“, 22:00

Группа А

„Наполи“ – „Ливерпуль“, 22:00

Группа D

„Тоттенхэм“ – „Марсель“, 22:00

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии