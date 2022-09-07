СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Ливерпуль“ примет „Наполи“, „Интер“ сыграет с „Баварией“
Восемью матчами в среду продолжится стартовый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
Центральной встречей вечера станет игра миланского „Интера“ и мюнхенской „Баварии“ в 22:00. В параллельном поединке этой же группы сыграют „Барселона“ с чешской „Викторией“ из Пльзеня. Немало внимания обратит на себя и игра „Наполи“ и „Ливерпуля“ на берегах Неаполитанского залива.
Если шесть матчей начинаются в 22:00 вечера, то в двух других игры стартуют уже в 19:45: игра из группы A между „Аяксом“ и „Глазго Рейнджерс“ и в группе D между „Айнтрахт Франкфурт“ и „Спортинг“.
Сегодняшние игры ЛЧ:
Группа D
„Айнтрахт“ – „Спортинг“, 19:45
Группа А
„Аякс“ – „Рейнджерс“, 19:45
Группа B
„Атлетико“ – „Порту“, 22:00
Группа C
„Барселона“ – „Виктория“ Пльзень, 22:00
Группа B
„Брюгге“ – „Байер“, 22:00
Группа C
„Интер“ – „Бавария“, 22:00
Группа А
„Наполи“ – „Ливерпуль“, 22:00
Группа D
„Тоттенхэм“ – „Марсель“, 22:00