Футбол
07.09.2022, 17:26

СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Ливерпуль“ примет „Наполи“, „Интер“ сыграет с „Баварией“

 
Khvicha Kvaratskhelia on Napolis alustanud suurepäraselt. Täna püüab teda takistada Liverpool.
Khvicha Kvaratskhelia on Napolis alustanud suurepäraselt. Täna püüab teda takistada Liverpool.
ФОТО: Fabio Sasso | ZUMAPRESS.com/Scanpix

Восемью матчами в среду продолжится стартовый тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Центральной встречей вечера станет игра миланского „Интера“ и мюнхенской „Баварии“ в 22:00. В параллельном поединке этой же группы сыграют „Барселона“ с чешской „Викторией“ из Пльзеня. Немало внимания обратит на себя и игра „Наполи“ и „Ливерпуля“ на берегах Неаполитанского залива.

Если шесть матчей начинаются в 22:00 вечера, то в двух других игры стартуют уже в 19:45: игра из группы A между „Аяксом“ и „Глазго Рейнджерс“ и в группе D между „Айнтрахт Франкфурт“ и „Спортинг“.

Сегодняшние игры ЛЧ:

Группа D

„Айнтрахт“ – „Спортинг“, 19:45

Группа А

„Аякс“ – „Рейнджерс“, 19:45

Группа B

„Атлетико“ – „Порту“, 22:00

Группа C

„Барселона“ – „Виктория“ Пльзень, 22:00

Группа B

„Брюгге“ – „Байер“, 22:00

Группа C

„Интер“ – „Бавария“, 22:00

Группа А

„Наполи“ – „Ливерпуль“, 22:00

Группа D

„Тоттенхэм“ – „Марсель“, 22:00

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