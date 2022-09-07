Лига чемпионов: разгромное поражение „Ливерпуля“ и уверенная победа „Баварии“

В одном из центральных матчей тура, в Неаполе на стадионе „Диего Армандо Марадона“, „Наполи“ дома принимал „Ливерпуль“. Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, когда полузащитник Пётр Зелиньски реализовал пенальти. На 31-й минуте Андре Замбо Ангисса удвоил преимущество хозяев.

В самом конец первого тайма Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного. В самом начале второго тайма Пётр Зелиньски довёл счёт совсем до неприличного 4:0. На 49-й минуте новичек „Ливерпуля“ Луис Диас сократил отставание в счете, но на большее гостей не хватило 4:1.

На стадионе „Джузеппе Меацца – Сан Сиро“ „Интер“ принимал „Баварию“. Немецкий клуб с первых минут почувствовал себя как дома и начал вести себя очень активно на половине хозяев поля. На 24-й минуте Лерой Зане открыл счёт в матче. На 66-й минуте Данило Д’Амброзио отправил мяч в собственные ворота. Хозяева пытались всеми силами отыграться, но безуспешно. Уверенная победа „Баварии“ 0:2.

Результаты:

Группа D

„Айнтрахт“ – „Спортинг“, 0:3

Голы: 0:1 – 65 Эдвардс, 0:2 – 67 Тринкау, 0:3 – 82 Нуну Сантуш.

Группа А

„Аякс“ – „Рейнджерс“, 4:0

Голы: 1:0 – 17 Альварес, 2:0 – 32 Бергейс, 3:0 – 33 Кудус, 4:0 – 80 Бергвейн.

Группа B

„Атлетико“ – „Порту“, 2:1

Голы: 1:0 – 90 Эрмосо, 1:1 – 90, пенальти Урибе, 2:1 – 90 Гризманн.

Группа C

„Барселона“ – „Виктория“ Пльзень, 5:1

Голы: 1:0 – 13 Кессиэ, 2:0 – 34 Левандовски, 2:1 – 44 Сикора, 3:1 – 45 Левандовски, 4:1 – 67 Левандовски, 5:1 – 71 Ферран Торрес.

Группа B

„Брюгге“ – „Байер“, 1:0

Гол: 1:0 – 42 Силла.

Группа C

„Интер“ – „Бавария“, 0:2

Голы: 0:1 – 25 Сане, 0:2 – 66, автогол Д`Амброзио.

Группа А

„Наполи“ – „Ливерпуль“, 4:1

Голы: 1:0 – 5, пенальти Зелиньски, 2:0 – 31 Замбо-Ангисса, 3:0 – 44 Симеоне, 4:0 – 47 Зелиньски, 4:1 – 49 Диас.

Группа D

„Тоттенхэм“ – „Марсель“, 2:0

Голы: 1:0 – 76 Ришарлисон, 2:0 – 81 Ришарлисон.