Внимательный велосипедист указал полиции путь к заблудившейся женщине

О пропаже сообщил попечительский дом, где проживает женщина. Полиция сразу приступила к её поискам.

Когда поиски полиции вышли за пределы города Тюри, к полицейским обратился мужчина, который сообщил о женщине, которая, по его оценке, может нуждаться в помощи. По предоставленному мужчиной описанию можно было предположить, что в помощи нуждается та самая пропавшая женщина.



„Женщина ушла утром довольно далеко от попечительского дома и оказалась уже за пределами Тюри в безлюдной роще. Двигаясь по одинокой лесной дороге, она больше не сумела самостоятельно найти путь обратно. К счастью, в то же время там оказался местный житель на велосипеде, у которого женщина спросила, в какой стороне находится Тюри“, – рассказала участковый полицейский волости Тюри из полицейского отделения Центральной Эстонии Грете Линуск. Мужчина указал ей направление и поехал дальше, но его стало беспокоить, cумеет ли женщина всё-таки найти правильную дорогу, и заметив на окраине города машину полиции, мужчина решил рассказать полицейским о женщине. Оказалось, что он обратился именно к тем полицейским, которые искали пропавшую женщину. Слова мужчины подходили под описание женщины, и он был любезно согласен показать, где он повстречал женщину. Полицейские добрались до пропавшей женщины немного после 11.



„Это история со счастливым концом, которая произошла благодаря стечению обстоятельств. Это везение, что этот внимательный мужчина оказался в сегодняшнее прохладное утро именно на этой одинокой лесной тропе и понял, что женщина может быть в замешательстве и не ориентироваться в окружающей местности. Совпадение и то, что мужчина увидел машину полиции и смог сразу к нам обратиться. Поскольку лесная тропа, где женщина блуждала, очень отдаленная, то это очень помогло, что нам быстро показали правильное место. Быстрые действия мужчины и то, что он понял, что человек может нуждаться в помощи, помогли спасти жизнь человека. Огромное спасибо мужчине, который помог“, – сказала Линуск.