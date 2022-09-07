Футбольный мир жесток: главного тренера „Челси“ уволили после сенсационного поражения

Сезон для „Челси“ под руководством Тухеля складывался не очень удачно. После шести туров лондонцы занимают шестое место в английской премьер-лиге с десятью очками. Впрочем, отставание от лидирующего лондонского „Арсенала“ составляет всего пять очков.

Вчера „Челси“ проиграл загребскому „Динамо“ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Это был его 100-й матч во главе команды.

„Челси“ хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его штабу за все их усилия во время работы в клубе. Томас по праву занял место в истории „Челси“ после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира. Новые владельцы клуба считают, что сейчас настало подходящее время для этого решения.

Тренерский штаб „Челси“ возьмёт на себя тренировки команды и подготовку к предстоящим матчам, поскольку клуб готовится к назначению нового главного тренера в скором времени. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока не будет назначен новый главный тренер“, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте „Челси“.

Тухель, ставший главным тренером „Челси“ в январе прошлого года, всего за полгода привел клуб к победе в Лиге чемпионов. Летом 2021 года клуб выиграл Суперкубок УЕФА, а зимой „Челси“ стал клубным чемпионом мира.

В прошлом сезоне 49-летний Тухель помог „Челси“ занять третье место в английской премьер-лиге. Кроме того, клуб дошел до финалов Кубка Англии и Кубка английской лиги, но оба были проиграны.