07.09.2022, 16:12
В Ласнамяэ полиция задержала в общественном месте подозрительного вооруженного мужчину(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Столичная полиция задержала вчера в Ласнамяэ мужчину, который грубо нарушил общественный порядок.
Как сообщила Пыхьяская префектура, 6 сентября в Ласнамяэ на Петербургском шоссе 43-летний мужчина в общественном месте направил на 39-летнего мужчину предмет, похожий на оружие.
Как позже выяснилось, это было пневматическое оружие. Полиция задержала 43-летнего мужчину. Возбуждено дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.