ЧП и криминал
07.09.2022, 16:12

В Ласнамяэ полиция задержала в общественном месте подозрительного вооруженного мужчину

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Столичная полиция задержала вчера в Ласнамяэ мужчину, который грубо нарушил общественный порядок.

Как сообщила Пыхьяская префектура, 6 сентября в Ласнамяэ на Петербургском шоссе 43-летний мужчина в общественном месте направил на 39-летнего мужчину предмет, похожий на оружие.

Как позже выяснилось, это было пневматическое оружие. Полиция задержала 43-летнего мужчину. Возбуждено дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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