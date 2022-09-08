Очередной садист? Хозяева кошек испуганы: животные пропадают или приходят домой травмированными

В середине августа, например, у жительницы Кярдла Тийи пропали две кошки: сначала одна, потом и другая.

„У наших кошек было не принято далеко отходить от дома. Одна из кошек уже пропадала в июле и пришла домой с серьезной травмой глаза. Мы ее долго лечили, животное видит теперь только одним глазом“, - говорит хозяйка.

Шли дни, но информации о кошках не было, несмотря на то, что в социальных сетях написали объявления. „Когда уже надежда стала исчезать, обе наши киски пришли домой. К несчастью, больными. Обе с температурой, вялые, не ели - не пили. Та, что с одним глазом, хромала на заднюю лапу, и другая двигалась очень осторожно, как будто спина или задняя часть туловища была травмирована, - рассказала Тийа. - Мы подумали, что их кто-то побил или другим образом навредил“.

Долго отсутствовавшего животного отвезли на рентген, где выяснилось, что в него попала пуля или дробина. Хозяйка подозревает, что от рук человека пострадала и другая кошка. „К сегодняшнему дню обе кисы прошли длительный курс лечения и вновь вернулись к жизни, но страшно их отпускать за дверь“, - признается женщина.

„Да, моя задача следить за своими животными, чтобы они не гуляли в чужом дворе, не использовали его под свои нужды. Понимаю, что это неприятно. Но, несмотря на это, просто бесчеловечно, когда кто-то поднимает на животное ружье, бьет ногами или мучает другим образом“, - подчеркивает Тийа.

О том же пишет в своем аккаунте в Facebook и кярдлаская полиция. „В Кярдлаское отделение полиции поступило несколько сообщений от жителей о том, что их кошкам причинен вред здоровью. В результате рентгена в теле одного кота обнаружили пулю от пневматического оружия. Просим всех, у кого есть информация о подобных случаях, или тех, кто заметил что-то подозрительное, сообщить об этом по телефону 53031752 или написать следователю по адресу [email protected] Владельцы животных, конечно обязаны следить, чтобы их питомцы не гуляли без присмотра, но если такое случилось, то это ни коим образом не оправдывает жестокое обращение с животным“.