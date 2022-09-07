„Я никогда бы не променяла свою жизнь в Украине на то, что я имею сейчас в Эстонии“: интервью со студенткой, которая смогла наладить свою жизнь с нуля в чужой стране

Я жила в Киеве, в общежитии, которое мне выделил Институт международных отношений. Со слезами на глазах, в непонимании, что делать, и куда все движется, я уехала в Эстонию к родителям. Добиралась через Польшу. До сих пор помню, как мы ехали – не все люди помещались в автобус, все были напуганы, состояние ужасное. Когда я приехала в Эстонию у меня была депрессия, я не знала, что мне со всем этим делать. Родители говорили, что нужно устраивать жизнь здесь, а я им твердила: нет, война сейчас закончится, и я уеду обратно. Было тяжело заставить себя оформить кучу документов: зарегистрироваться, открыть исику-код, и пройти массу других процедур, необходимых для временного проживания тут. Родители заставляли меня это делать, а мне не хотелось. Я думала, вот сейчас недельку пережду и вернусь домой. Обратно пойду в институт, на практику, и все вернется на круги своя. Прошло несколько дней, и родители опять начали меня пинать, и я под давлением пошла оформляться.

Нет, сначала я жила у родителей. Но это было очень неудобно, потому что родители живут в однокомнатной квартире и с ними еще трое моих сестренок - всего пятеро, и я уже была шестая. Я начала думать, куда пойти работать, чтобы снять квартиру и жить отдельно. Физическую работу я делать не могу по состоянию здоровья. Единственное, что я могла придумать – это преподавать английский язык. Я узнала, как это все правильно оформить и открыла себе предпринимательский счет в банке. Поискала студентов и начала преподавать. Так у меня появились первые деньги. Абсолютно случайно еще в первую неделю пребывания здесь, узнала, что Таллиннский университет разместил объявление о том, что они будут давать возможность украинским студентам учиться бесплатно. Когда я позвонила им, они сказали – не знаем как это будет, тогда еще не было четкого понимания что и как. Но потом мне позвонил мой преподаватель с Украины, мы с ним вместе писали дипломную работу и спросил меня, как обстоят мои дела и дела с дипломом. Я рассказала про ситуацию с университетом и что пока мне ничего не предложили. На следующий день – он прислал мне номер телефона и имя человека, которому я должна перезвонить. Для понимания: мой преподаватель является главой офиса международных отношений в КИМО, то есть, он отвечает за сотрудничество нашего университета с разными университетами по всему миру. Я позвонила, сказала, как меня зовут, и что я из Киевского университета имени Т. Шевченка. Мне сказали - возьмите все документы, которые у вас есть с собой и придите в университет. В тот же день меня зачислили, это был весенний семестр. Меня оформили по обмену студентами и полгода я училась в Таллиннском университете, параллельно учась в Киевском и дописывая свой диплом. За это время я поняла, что мне здесь нравится, и попросила комнату в общежитии - мне без проблем его предоставили.