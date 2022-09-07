„Я никогда бы не променяла свою жизнь в Украине на то, что я имею сейчас в Эстонии“: интервью со студенткой, которая смогла наладить свою жизнь с нуля в чужой стране
Киевлянка Инна Гордиенко начинает публиковать на Delfi серию интервью с украинцами, которые были вынуждены уехать в Эстонию. Как они выстроили новую жизнь? Что было сложнее всего и на какой стадии адаптации к новым реалиям находятся сейчас?
Мария переехала в Таллинн в начале войны. Ее родители уже два года живут в Эстонии, но девушка не хотела уезжать из Украины. В первые дни столкнулась с депрессией, но потом решила действовать. За пару месяцев она смогла найти учеников и преподает им английский онлайн, защитила диплом Киевского университета имени Шевченко, факультет Международных отношений, и поступила на бесплатное обучение в Таллиннский университет. С Марией мы встретились в общежитии, где она сейчас проживает, и поговорили о том, как ей удалось за такое короткое время наладить свою жизнь в другой стране, с какими вызовами она столкнулась и почему все равно хочет вернуться в Украину.
Инна: Расскажи, как ты попала в Эстонию, почему выбрала именно эту страну, когда вынуждена была бежать от войны в Украине?
Мария: Мои родители переехали в Эстонию еще 2 года назад. Мой папа - эстонец, мама – украинка, они уехали с моими сестрами и братом в Таллинн, а я не захотела переезжать, так как у меня на то время в Украине была уже налажена жизнь: я училась на балаквариате, поехала по обмену учиться в США на целый учебный год , когда вернулась из штатов начала помогать Educatiоn USA in Ukraine, а также посольству США в Украине. Родители активно звали меня, но я сказала нет! Я поступлю в Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченка, попаду в сотку лучших студентов Украины и выиграю стипендию Фонда В. Пинчука. Пойду на стажировку в Министерство иностранных дел, и в Верховную Раду Украины. То есть, о том, чтобы переехать в Эстонию, у меня и мысли не было. Я говорила им: родители, я счастлива, если вам и моим сестрам и брату в Эстонии хорошо – живите там, а летом мы можем на недельку встречаться, отдыхать вместе, но не больше. Я взрослый человек, у меня должен быть свой путь, и я не должна быть привязана к родителям. Но 24 февраля все изменилось, и когда началась война, мама сразу же позвонила мне, и сказала – немедленно выезжай к нам, потому что не дай бог что-то случиться, мы не будем знать, где ты и что нам делать. Я понимала, что это большой риск - оставаться в Киеве. Я сама очень сильно боялась. Поэтому 24 февраля я собрала сумки и уехала.
До 24 февраля ты жила в Киеве или у себя на родине в Черкассах?
Я жила в Киеве, в общежитии, которое мне выделил Институт международных отношений. Со слезами на глазах, в непонимании, что делать, и куда все движется, я уехала в Эстонию к родителям. Добиралась через Польшу. До сих пор помню, как мы ехали – не все люди помещались в автобус, все были напуганы, состояние ужасное. Когда я приехала в Эстонию у меня была депрессия, я не знала, что мне со всем этим делать. Родители говорили, что нужно устраивать жизнь здесь, а я им твердила: нет, война сейчас закончится, и я уеду обратно. Было тяжело заставить себя оформить кучу документов: зарегистрироваться, открыть исику-код, и пройти массу других процедур, необходимых для временного проживания тут. Родители заставляли меня это делать, а мне не хотелось. Я думала, вот сейчас недельку пережду и вернусь домой. Обратно пойду в институт, на практику, и все вернется на круги своя. Прошло несколько дней, и родители опять начали меня пинать, и я под давлением пошла оформляться.
Сейчас я благодарна им за это давление, потому что моя депрессия могла бы продолжаться еще очень долго. Тогда просыпалась каждый день и только и делала, что читала новости и слезы катились градом – это ведь ненормально и неадекватно. Потом, когда я оформила документы и прошла все инстанции, я начала думать, чем заниматься в Таллинне?
Ты остановилась у родителей, или тебя, как всех, поселили в отель?
Нет, сначала я жила у родителей. Но это было очень неудобно, потому что родители живут в однокомнатной квартире и с ними еще трое моих сестренок - всего пятеро, и я уже была шестая. Я начала думать, куда пойти работать, чтобы снять квартиру и жить отдельно. Физическую работу я делать не могу по состоянию здоровья. Единственное, что я могла придумать – это преподавать английский язык. Я узнала, как это все правильно оформить и открыла себе предпринимательский счет в банке. Поискала студентов и начала преподавать. Так у меня появились первые деньги. Абсолютно случайно еще в первую неделю пребывания здесь, узнала, что Таллиннский университет разместил объявление о том, что они будут давать возможность украинским студентам учиться бесплатно. Когда я позвонила им, они сказали – не знаем как это будет, тогда еще не было четкого понимания что и как. Но потом мне позвонил мой преподаватель с Украины, мы с ним вместе писали дипломную работу и спросил меня, как обстоят мои дела и дела с дипломом. Я рассказала про ситуацию с университетом и что пока мне ничего не предложили. На следующий день – он прислал мне номер телефона и имя человека, которому я должна перезвонить. Для понимания: мой преподаватель является главой офиса международных отношений в КИМО, то есть, он отвечает за сотрудничество нашего университета с разными университетами по всему миру. Я позвонила, сказала, как меня зовут, и что я из Киевского университета имени Т. Шевченка. Мне сказали - возьмите все документы, которые у вас есть с собой и придите в университет. В тот же день меня зачислили, это был весенний семестр. Меня оформили по обмену студентами и полгода я училась в Таллиннском университете, параллельно учась в Киевском и дописывая свой диплом. За это время я поняла, что мне здесь нравится, и попросила комнату в общежитии - мне без проблем его предоставили.
Я переехала от родителей, продолжала учиться и преподавать английский. То есть, совмещала учебу и преподавание. Правда, я начала дозировать студентов – в какое-то время брала больше, в какое-то меньше, в зависимости от графика учебы. Защитила киевский диплом, когда семестр по обмену закончился, и решила поступать на стационарное обучение в Таллиннский университет. Сдала все экзамены и набрала 100 из 100 возможных баллов. И вот месяц назад мне написал Таллиннский университет, что я поступила, и что год я буду учиться бесплатно и, помимо этого, получать стипендию от Министерства иностранных дел Эстонии. Это была очень радостная новость! Единственное, пока что нет понимания, это на год или на два. Но даже, если только один год, я очень рада, что мне не придется платить. Сейчас я сидела и считала, что если буду откладывать свою стипендию, а это 400 евро в месяц, то смогу себе собрать на второй год.
Но надо же платить еще за общежитие? Кстати, сколько это стоит в месяц?
215 евро, но я же еще преподаю и могу оплачивать общежитие из этих денег, а стипендию откладывать. Таким образом, я могу себе оплатить дальше обучение и через 2 года выйти не просто с дипломом КИМО, которым я очень горжусь, но и с документом европейского вуза. Он дает больше возможностей для дальнейшего трудоустройства в Европе.
То есть ты планируешь остаться в Европе или все-таки вернуться в Украину?
Этих два года я уже точно остаюсь здесь на учебу – я живу по принципу, если ты что-то начал - нужно закончить. Поэтому, во-первых, не вижу смысла бросать. Во-вторых, если я доучусь и вернусь в Украину с этим опытом, с этими знаниями и с этим дипломом, в Украине у меня будет намного больше возможностей устроиться по своей специальности, чем у других людей, которые просто пересидели и переждали эту войну.
Поэтому сейчас все, что я делаю, потом поможет мне вложиться в свою страну.
Мне кажется, что украинцы, которые сейчас либо уже трудоустроились в другой стране, либо получают образование, потом, когда вернуться в Украину – а многие точно вернуться - привезут этот новый опыт и навыки и будут поднимать страну с другим уровнем знаний, ты согласна с этим?
Тут даже не опыт в учебе или работе, тут еще важно то, что человек, который живет за границей долгое время он сам по себе сильно меняется: смотрит, как другие люди живут, как чтят законы, как соблюдают правила…
Раньше, я тоже могла, например, переходить дорогу на красный свет, или курить на улице, где хочу или громко говорить в общественном транспорте, и никаких проблем! Здесь я научилась вести себя по-другому!
Абсолютно. Например, для меня самый прекрасный опыт – я научилась собирать пластиковые бутылки. Всю свою жизнь в Украине, бутылки я выбрасывала в мусор и не задумывалась о том, что они могут принести вред, и что нужно сортировать мусор! Вот позавчера у меня был день рождения, мы пили воду и другие напитки, потому что было очень жарко, весь подоконник в результате был уставлен пластиковым бутылками. Я собрала их в пакет и сдала, и даже какую-то копейку получила.
Расскажи о научной работе, которую ты пишешь. Собственно, опросник, который ты бросила в чат, и побудил меня взять у тебя интервью. Вопросы, которые были написаны в нем, на мой взгляд очень важны – влияние войны на культурное и языковое пространство и то, как изменилось отношение украинцев к языку, музыке, культуре в общем. С чем связан твой личный интерес к этой теме?
Научная работа не моя, а моей преподавательницы, я только ей помогаю, потому что меня тоже очень сильно волнует эта тема. У меня была похожая тема научной работы, когда я училась еще на третьем курсе, это был 2018 год. Тема - „Язык объединяет нас или разъединяет?“ Выбрала я ее потому, что сама выросла в русскоязычной семье: папа- эстонец, мама-украинка. Но папа никогда не понимал и не говорил на украинском – они всю жизнь общались на русском. Все мои бабушки и дедушки по маминой линии и по папиной говорили на русском. Когда я рисовала свое семейное дерево, пыталась узнать - есть ли кто-то в нашем роду, кто говорил по-украински и, к сожалению, не нашла. Хотя русских в роду у нас нет – только одна бабушка, остальные – это украинцы и эстонцы.
Однажды я лежала в больнице и соседка по палате, когда я зашла и поздоровалась на русском сказала мне: если ты не будешь со мной говорить на украинском, я буду называть тебя сепаратисткой. У меня округлились глаза: я спросила ее, при чем тут сепаратизм? Тогда меня это очень сильно зацепило и обидело. Такой подход вызывает агрессию и ненависть к языку. Поэтому еще в то время я подняла этот вопрос и написала одну из моих научных работ. Кстати, исходя из нее было видно, что у нас 60 процентов украиноязычного населения, а 40 процентов русскоязычного!
Да, согласна с твоими словами. Язык не определяет твою любовь или нелюбовь к родине. Ведь сейчас за Украину идет воевать очень много русскоязычных украинцев, и мы не разделяем тех, кто воюет за Украину по языковому принципу!
Сейчас это вопрос стал еще жестче. Читаю ФБ и вижу такие высказывания: давайте выгоним из страны всех, кто разговаривает на русском языке - сейчас это в корне неправильно. Я не виновата, что я выросла в русскоязычной семье, но при этом я безумно люблю Украину! Я могу поехать в Америку просто чтобы увидеть своих друзей, но жить и работать я хочу в Украине, у меня там мой дом и это моя родина.
Опросник очень важен, чтобы понять, как изменилось отношение людей к языку, которые остались в Украине и которые выехали. Например, что касается меня, после 24 февраля мне захотелось перейти на украинский и выучить его досконально. Сейчас есть желательно максимально отстраняться от врага, но при этом мы не имеем права унижать и оскорблять тех людей, которые говорят на русском. Давайте посмотрим на ситуацию в Эстонии. Здесь очень много людей, говорящих на русском. В тоже время Эстония – страна, которая безумно помогает нам, где-то даже себе в убыток. Мы же не будем их называть врагами и заставлять их переходить на украинский язык?
Я все же думаю, что война изменила сильно отношение украинцев к языку, в особенности тех, кто не говорил на украинском. В свое время, когда я была маленькой, для меня немецкий зык – был вражеским и я не хотела его учить и просила маму отдать мне в группу с изучением французского. Рассказы моего дедушки о войне и немецких оккупантах наложили такой отпечаток, что язык вызывал отвращение. Мне кажется, сейчас похожая ситуация, поэтому люди, которые говорят на русском – автоматически для нас враги.
Моя мысль по этому поводу следующая. Давайте не забывать о том, что русский язык был основным языком в странах бывшего Советского союза. И там, как не крути, многие говорят на русском, он дает нам возможность коммуницировать.
Как бы ужасно это для нас не было, но русский – это язык общения многих народов, так исторически сложилось, и мы не можем изменить историю. Если сейчас мы полностью искореним русский язык, как мы дальше будем общаться? Наши дедушки с бабушками точно не смогут. Вопрос языка спорный и тут нет правильного ответа. Я могу понять тех ребят, которые сейчас говорят, что нужно переходить на украинский. Но это нужно делать очень деликатно. В тоже время понимаю тех, которые общаются на русском и, к сожалению, в один момент не могут перейти на украинский. Они ведь этим никому не мешают, и ничего не делают плохого. Если передо мной будет стоять русскоязычный украинец, но он будет волонтерить, переводить деньги на ЗСУ, он будет переживать и воевать за родину, как я могу сказать, что он плохой или что он за Россию? У русскоязычных украинцев тоже разбомблены дома – Харьков, Мариуполь, Николаев, Херсон и они пострадали даже больше западной, украиноязычной части страны. Это факт, который люди не могут понять и принять. Поэтому вопрос языка очень скользкий и здесь нужно быть очень аккуратными.
Ты заговорила о волонтерстве, скажи, а ты сама участвуешь здесь в волонтерском движении?
На базе университета есть организация, которая называется Students with Ukraine. Студенты таллиннского университета, которые объединились и помогают Украине – это и гуманитарная помощь, и сбор денег. Когда я поступила в Университет, то сразу к ним присоединилась. Мне очень понравилось, что люди из разных стран - из Франции, Украины, Эстонии, Германии и т.д. объединились ради одной цели – помочь МОЕЙ стране. Волонтерство в Students with Ukraine заставило меня задуматься о том, сколько сил и труда в других странах делается ради мира у нас дома.
Сейчас летнее каникулы и все приостановилось, но с сентября мы опять начинаем волонтерить на постоянной основе, и я искренне надеюсь, что это последний семестр, когда мы это делаем, так как уже невыносимо хочу конца войны.
Как тебе Таллинн, ты успела его полюбить и принять?
Сначала было неприятие. Я не хотела принимать этот город, мне очень хотелось домой и все раздражало: я не могла понять почему я здесь нахожусь, что я тут делаю и когда я наконец-то поеду домой. Сейчас, мне кажется, я обожаю этот город. Во-первых, здесь очень зелено и неимоверная природа. Во-вторых, тут есть все – хочешь погулять в Старом городе – пожалуйста, хочешь новое – Ротерманни, Телескиви. В-третьих, я наслаждаюсь тем, что живу возле моря, могу гулять и дышать морским воздухом каждый день и наблюдать закаты солнца. Сначала было тяжело привыкнуть к климату – долго было холодно, но потом началось такое прекрасное лето! Мои родители говорят, что это аномальная жара, я им говорю, что это украинцы привезли тепло и солнце. Нас встретили теплом, а мы взамен дали эстонцам такое теплое замечательное лето!
Мне кажется, еще одним пунктом, который важен сейчас для нас, украинцев, в Эстонии, это наличие рядом семьи или близкого человека. Если бы их не было рядом, наверное, было бы намного тяжелее. Чтобы завести здесь настоящих друзей понадобится время, да и вряд ли в чужой стране это получится. Ты рада, что родители рядом?
Мы редко встречаемся с семьей, раз в две недели. Но это очень хорошо, а не так как раньше – когда целый год ждешь эту единственную неделю, когда проведешь время с семьей. Бесспорно, это очень круто, но когда мне говорят: видишь как хорошо, что ты уехала в Таллинн - начала там общаться с семьей! Я отвечаю, что да, это круто – но я никогда бы в жизни не променяла свою жизнь там на то, что я имею сейчас в Эстонии. Там я имела все что хотела, там была сумасшедшая жизнь – стажировки, практика и т д. Здесь мне этого очень не хватает.
Какой совет ты бы дала нашим беженцам с Украины которые находятся в Эстонии?
Не сидеть на месте и не ждать, когда же война закончится. Я имею в виду, искать возможность работать, учиться или же заниматься волонтерством, а лучше все и сразу – тогда времени на депрессию и плохое настроение не остается. И помнить, что от нас, военных беженцев, зависит будущее Украины в Евросоюзе.