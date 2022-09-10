Государство отрицает, что изменило политику приема украинских беженцев

15 июня на брифинге Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония хочет ужесточить прием украинских беженцев, следующих через Россию в Эстонию, и что на восточной границе усилен контроль безопасности. По словам премьер-министра, этот вопрос уже обсуждался в кабинете министров в июне. Известно, что вопрос был поднят в правительстве Министерством внутренних дел.

„Перед тем, как впустить в страну, с этими людьми проводится большая работа, чтобы проверить, кто эти люди, все ли они из Украины, куда они едут дальше и каковы их потребности. Этот вопрос встает особенно в случае с мужчинами“, — сказала Каллас в июне. Возникает резонный вопрос, не должны ли эти люди воевать в Украине и действительно ли они граждане Украины, отметила Каллас.