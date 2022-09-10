10.09.2022, 14:15
Государство отрицает, что изменило политику приема украинских беженцев(45)
Почему же тогда беженцев массово отправляют обратно?
ФОТО: | Ekspress Meedia
Хотя премьер-министр публично выразила желание правительства ужесточить прием украинских беженцев в страну, и статистика показывает рост количества отказов, государство отрицает, что что-то в правовом смысле поменялось или поменяется, - пишет Eesti Päevaleht.
15 июня на брифинге Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония хочет ужесточить прием украинских беженцев, следующих через Россию в Эстонию, и что на восточной границе усилен контроль безопасности. По словам премьер-министра, этот вопрос уже обсуждался в кабинете министров в июне. Известно, что вопрос был поднят в правительстве Министерством внутренних дел.