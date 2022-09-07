КОЛОНКА RusDelfi | Последняя сказка Михаила Стальнухина(4)
В минувший вторник правительство центристов исключило Михаила Стальнухина из партии за его высказывание в адрес эстонского руководства. Стальнухин, впрочем, сел на любимого конька, заявив в очередной раз, что в Эстонии не уважают свободу слова и выражения мнений. Однако осмелился бы Михаил Стальнухин сказать то же самое в России, назвав путинский режим фашистами? Времена не выбирают, но можно выбрать, кем быть в это время.
Минувшим вечером руководство Центристской партии собралось, чтобы обсудить дело Михаила Стальнухина, публично назвавшего эстонское правительство на прокремлевском канале „фашистами“. Многие - в том числе и сам Стальнухин - хорошо помнят историю, когда центристы были в правительстве вместе с EKRE, и как Юри Ратас после очередного свинства Хельме-старшего, высказавшегося в оскорбительной манере в адрес представителей секс-мешьшинств, отправил им торт и открытку, вместо того, чтобы поступить как порядочный человек и отмежеваться от хама. И тем удивительнее, что вчера Юри Ратасу все-таки хватило воли и твердости, чтобы исключить сказочника Стальнухина из партии.
Перед руководством центристов стоял нелегкий выбор: выгнать Михаила Стальнухина или оставить его. Правление выбрало первый вариант. И очевидно, что Стальнухин сильно переоценил самого себя и свой статус в партии. И в нарвской политике тоже переоценил; у него уже нет того веса, который был в 1990-х - 2000-х годах. Да и в самой Центристской партии уже выросло новое поколение коммунальных политиков, которые наступают ему на пятки.
За это время изменилась сама Центристкая партия и ее электорат: при Эдгаре Сависааре у этой партии была сильная репутация кремлевских дружков, что существенно ограничивало электорат центристов. Но после Сависаара пришел молодой и энергичный Юри Ратас, который постарался придать партии новый образ; это сработало, и количество эстонцев, которые голосуют за центристов, стало расти. И именно из этого расчета вчера исходило правление центристов. Они опасались потерять избирателей, которых привлекает образ „новых центристов“, и поэтому решили выкинуть за борт Михаила Стальнухина, который сам является памятником другой эпохи. Эпохи, когда центристы вместе с Сависааром существовали вне всяких законов и моральных правил.
Это поняла даже Яна Тоом, которая, как и Стальнухин, любит играть на грани и использовать самые имперские взгляды русскоязычного населения в свою пользу. Но вчера и она решилась дистанцироваться от Михаила Стальнухина.
Руководитель центристов Ратас правильно отметил, что в нынешних обстоятельствах нет места для разжигателей ненависти. Вместе с Михаилом Стальнухиным из Центристской партии решил выйти и его сын, который написал на своей странице в социальной сети, что в партии не уважают свободу выражения мнений. Но с логикой, видимо, туго у обоих: как можно распространять откровенно враждебную пропаганду агрессивной России в Эстонии и при этом возмущаться, что это запрещают делать? Попробовал бы Михаил Стальнухин провернуть такое в России, назвав кремлевское руководство фашистами, тут же бы отбывал наказание в колонии. Возможно даже рядом с Яшиным, Навальным и Сафроновым. Была бы статья, а человек найдется. И это ответ на восклицания Стальнухина-младшего, где уважают свободу слова, а где нет.
История с Михаилом Стальнухиным хорошо показывает, что в ситуации, когда путинская Россия ведет войну против своих соседей, надо определиться, на чьей ты стороне. Сидеть на двух стульях не получится. Времена, как известно, не выбирают. Но можно выбрать, кем быть в это время.