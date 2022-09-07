КОЛОНКА RusDelfi | Последняя сказка Михаила Стальнухина

Минувшим вечером руководство Центристской партии собралось, чтобы обсудить дело Михаила Стальнухина, публично назвавшего эстонское правительство на прокремлевском канале „фашистами“. Многие - в том числе и сам Стальнухин - хорошо помнят историю, когда центристы были в правительстве вместе с EKRE, и как Юри Ратас после очередного свинства Хельме-старшего, высказавшегося в оскорбительной манере в адрес представителей секс-мешьшинств, отправил им торт и открытку, вместо того, чтобы поступить как порядочный человек и отмежеваться от хама. И тем удивительнее, что вчера Юри Ратасу все-таки хватило воли и твердости, чтобы исключить сказочника Стальнухина из партии.

Перед руководством центристов стоял нелегкий выбор: выгнать Михаила Стальнухина или оставить его. Правление выбрало первый вариант. И очевидно, что Стальнухин сильно переоценил самого себя и свой статус в партии. И в нарвской политике тоже переоценил; у него уже нет того веса, который был в 1990-х - 2000-х годах. Да и в самой Центристской партии уже выросло новое поколение коммунальных политиков, которые наступают ему на пятки.

За это время изменилась сама Центристкая партия и ее электорат: при Эдгаре Сависааре у этой партии была сильная репутация кремлевских дружков, что существенно ограничивало электорат центристов. Но после Сависаара пришел молодой и энергичный Юри Ратас, который постарался придать партии новый образ; это сработало, и количество эстонцев, которые голосуют за центристов, стало расти. И именно из этого расчета вчера исходило правление центристов. Они опасались потерять избирателей, которых привлекает образ „новых центристов“, и поэтому решили выкинуть за борт Михаила Стальнухина, который сам является памятником другой эпохи. Эпохи, когда центристы вместе с Сависааром существовали вне всяких законов и моральных правил.