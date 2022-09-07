ЧП и криминал
07.09.2022, 15:15

ФОТО | Доказательства против разбогатевшего в Эстонии латвийского наркобарона теряют вес: свидетели отказываются от показаний

 (3)
Евгения Бирина (справа) защищает адвокат Яанус Техвер.
Евгения Бирина (справа) защищает адвокат Яанус Техвер.
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

В конце августа 42-летний Евгений Бирин, который уже долгое время находится за решеткой, предстал перед Харьюским уездным судом. Однако история с доказательствами против Бирина приняла, как пишет Eesti Päevaleht, неожиданный оборот.

Связанные с Бириным эстонские преступники уже знакомы читателям по предыдущим историям Delfi Meedia. В декабре Eesti Päevaleht писала о том, как благодаря эстонцам наркоделец международного уровня заработал более миллиона евро. Совсем недавно мы опубликовали статью о столичных красотах природы, под прикрытием которых процветал бизнес Бирина. Eesti Ekspress в свою очередь рассказывал о любителе тигров, блогере-путешественнике Рико, который оказался помощником Бирина и был отправлен за решетку на восемь лет.

Теперь предстал перед судом и сам Бирин. На первом заседании государственный прокурор Вахур Верте представил начатое три года назад уголовное расследование, для которого в 2019 году в сотрудничестве Эстонии и Латвии была создана международная следственная группа, поскольку после начала эстонского разбирательства выяснилось, что Бирин, скрывавшийся в даркнете под ником Teslaboy, находился под следствием и у наших южных соседей.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии