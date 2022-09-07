ФОТО | Доказательства против разбогатевшего в Эстонии латвийского наркобарона теряют вес: свидетели отказываются от показаний

Связанные с Бириным эстонские преступники уже знакомы читателям по предыдущим историям Delfi Meedia. В декабре Eesti Päevaleht писала о том, как благодаря эстонцам наркоделец международного уровня заработал более миллиона евро. Совсем недавно мы опубликовали статью о столичных красотах природы, под прикрытием которых процветал бизнес Бирина. Eesti Ekspress в свою очередь рассказывал о любителе тигров, блогере-путешественнике Рико, который оказался помощником Бирина и был отправлен за решетку на восемь лет.