07.09.2022, 15:15
ФОТО | Доказательства против разбогатевшего в Эстонии латвийского наркобарона теряют вес: свидетели отказываются от показаний(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В конце августа 42-летний Евгений Бирин, который уже долгое время находится за решеткой, предстал перед Харьюским уездным судом. Однако история с доказательствами против Бирина приняла, как пишет Eesti Päevaleht, неожиданный оборот.
Связанные с Бириным эстонские преступники уже знакомы читателям по предыдущим историям Delfi Meedia. В декабре Eesti Päevaleht писала о том, как благодаря эстонцам наркоделец международного уровня заработал более миллиона евро. Совсем недавно мы опубликовали статью о столичных красотах природы, под прикрытием которых процветал бизнес Бирина. Eesti Ekspress в свою очередь рассказывал о любителе тигров, блогере-путешественнике Рико, который оказался помощником Бирина и был отправлен за решетку на восемь лет.