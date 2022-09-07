Тренер, которого наказали за сексуальные домогательства, не считает себя виновным

„Гетулио хотел бы дать следующий комментарий: в ходе мирового разбирательства лицо может заключить соглашение о прекращении разбирательства по любой причине. Гетулио согласился на сделку о признании вины, потому что он не хотел проходить долгий судебный процесс, неделями стирать грязное белье в суде о том, что произошло в далеком прошлом, а сделка о признании вины позволяет всем мирно жить своей жизнью. Гетулио не признает себя виновным и имел право не признавать себя виновным. На данный момент неизвестно, выиграл бы Гетулио или нет, потому что дела не будет. Скандалов на эту тему у всех заинтересованных было достаточно, и теперь мы наконец-то смогли закрыть эту тему“, — заявил Сарв в своем письменном ответе.