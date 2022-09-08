Металлическая дверь притягивала вора, словно магнит: он вернулся за ней и был пойман

На прошлой неделе в центральной Эстонии охранники отреагировали на сигнал паники, поступивший из продуктового магазина, где клиент задержал двоих мужчин, которые пересекли линию касс, не заплатив за товар.

„Товар вернули клиенту в неизменном виде, его общая стоимость будет установлена после просмотра записи с камер видеонаблюдения“, – сообщил глава центра управления G4S Eesti Рейко Тяэкер, по словам которого, в подобных случаях наличие видеозаписи крайне важно: практика показывает, что нередко обнаруженный товар – это лишь малая часть того, что вор пытался украсть на самом деле.

Однако данный инцидент – не единственная кража в продуктовом магазине. Например, в Раквере охранники до прибытия полиции помогали охраннику местного продуктового магазина, который задержал человека, совершившего уже вторую попытку кражи за день.

Помимо продуктовых магазинов, воров интересовали и строительные площадки. Так, в Таллинне на одной из стройплощадок видеоохрана Reconeyez обнаружила мужчину, которого накануне уже задержали в том же месте и передали полиции за то, что он пытался украсть из установленного на территории контейнера для мусора металлическую дверь.

„Это хороший пример того, что, если вор чего-то хочет, зачастую его не остановит даже то, что его взяли с поличным. Однако важно избегать ущерба, и в этом помогает именно быстрая поимка на месте преступления“, – сказал Тяэкер.