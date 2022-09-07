Тянак: мы выиграли несколько ралли только благодаря характеру, с машиной единства нет
Перед началом этапа чемпионата мира по авторалли Греции гонщик Отт Тянак в интервью букмекеру Betsafe отметил, что он ожидает от „Ралли Акрополис“ медленного и сложного этапа. Тянак также назвал пять ралли, которые, по его мнению, в любом случае должны быть частью календаря WRC.
По словам Тянака, тесты перед этапом Греции прошли хорошо. „Мы тестировали высоко в горах, где воздух уже был довольно разреженным. Если такая погода будет и во время гонок, износ шин на втором круге может стать критическим“, — сказал он.
Хотя Тянак выиграл два ралли Кубка мира подряд, он все же признает, что ему было трудно достичь чувства полного единения с автомобилем. Но в то же время обстоятельства сложились удачно, особенно в последний раз в Бельгии. „Нам не удалось выиграть ни одного ралли на чистой скорости, но благодаря силе воли мы выиграли в этом году немало этапов“, — сказал мастер-гонщик.
Прошлогоднее „Ралли Акрополис“ закончилось для эстонского гонщика вторым местом, хотя он выиграл только три из 15 спринтов и ни разу не удерживал лидерство в течение всех выходных. „Ралли Греции в прошлом году было на самом деле довольно легким, и мы определенно не сдерживались. Дело было в Калле [Рованпера], которого никак не удавалось „сломить“, — сказал Тянак.
„Ралли Акрополис“ несколько лет не включалось в календарь WRC, но в прошлом году лучшие гонщики мира вернулись в Грецию. По словам Тянака, с тех пор ничего особенного не изменилось. „Скорее, или были исключены очень обрывистые участки или же дороги в целом в лучшем состоянии, но греческие дороги всегда были более гладкими, за исключением некоторых участков“.
На вопрос, насколько „Ралли Акрополис“ подходит Тянаку как гонщику и нынешнему пилоту команды Hyundai, он ответил, что в основном это медленное ралли, но пока не удастся стать единым целым с машиной, во всех гонках будет сложно. Самым сложным испытанием пилот считает район вокруг Лутраки, который является большим испытанием как для шин, так и для самой машины.
В пятницу, когда на скоростных испытаниях пройдено более 110 километров, полуденного перерыва нет. На вопрос, означает ли это, что фавориты определятся уже в пятницу, и сколько запасных колес нужно брать утром, Тянак ответил: „В пятницу станет ясно, что и как. Выбор запасных колес также во многом зависит от погоды и обстоятельств“.
На последних трех этапах автомобиль под управлением Тянака смог хорошо продержаться, и во время ралли не возникло серьезных технических проблем. Но первоочередная задача ралли Греции, по словам эстонского гонщика - это работа над изъянами. „Есть моменты, которые были решены, но есть и вещи, за которыми команда еще пристально следит. Понимание слабых мест определенно дает возможность лучше держать автомобиль в рабочем состоянии“, — отметил он.
Календарь следующего сезона WRC пока официально не объявлен. На вопрос, какие пять ралли текущего сезона обязательно должны остаться в календаре, Тянак ответил, что есть основные ралли, которые всегда должны быть в календаре, и это Монте-Карло, Швеция, Финляндия, Аргентина и Уэльс.