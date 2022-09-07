Тянак: мы выиграли несколько ралли только благодаря характеру, с машиной единства нет

По словам Тянака, тесты перед этапом Греции прошли хорошо. „Мы тестировали высоко в горах, где воздух уже был довольно разреженным. Если такая погода будет и во время гонок, износ шин на втором круге может стать критическим“, — сказал он.

Хотя Тянак выиграл два ралли Кубка мира подряд, он все же признает, что ему было трудно достичь чувства полного единения с автомобилем. Но в то же время обстоятельства сложились удачно, особенно в последний раз в Бельгии. „Нам не удалось выиграть ни одного ралли на чистой скорости, но благодаря силе воли мы выиграли в этом году немало этапов“, — сказал мастер-гонщик.

Прошлогоднее „Ралли Акрополис“ закончилось для эстонского гонщика вторым местом, хотя он выиграл только три из 15 спринтов и ни разу не удерживал лидерство в течение всех выходных. „Ралли Греции в прошлом году было на самом деле довольно легким, и мы определенно не сдерживались. Дело было в Калле [Рованпера], которого никак не удавалось „сломить“, — сказал Тянак.

„Ралли Акрополис“ несколько лет не включалось в календарь WRC, но в прошлом году лучшие гонщики мира вернулись в Грецию. По словам Тянака, с тех пор ничего особенного не изменилось. „Скорее, или были исключены очень обрывистые участки или же дороги в целом в лучшем состоянии, но греческие дороги всегда были более гладкими, за исключением некоторых участков“.

На вопрос, насколько „Ралли Акрополис“ подходит Тянаку как гонщику и нынешнему пилоту команды Hyundai, он ответил, что в основном это медленное ралли, но пока не удастся стать единым целым с машиной, во всех гонках будет сложно. Самым сложным испытанием пилот считает район вокруг Лутраки, который является большим испытанием как для шин, так и для самой машины.