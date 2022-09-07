Более чем на 200%: счета за электричество за год сильно выросли

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в августе повысился по сравнению с июлем на 2,3% и по сравнению с августом прошлого года – на 24,8%. Товары были дороже по сравнению с августом прошлого года на 18,3% и услуги – на 37,6%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с августом 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, – от общего повышения индекса они составили более 40%. „Поступившее в дома электричество было дороже на 205,9%, теплоэнергия (отопление) – на 61,7%, газ – на 244,2% и твердое топливо – на 100,0%. Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с транспортом, составили соответственно пятую и седьмую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 30,5% и дизельное топливо – на 46,9%“, – добавила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с августом прошлого года более всего подорожал сахар (81,2%). Мука и крупы подорожали на 75,2%, специи — на 57,6%, прочие масла — на 56,5% и яйца — на 50,9%.