Скандал! Чемпион мира по шахматам снялся с турнира, заподозрив соперника в жульничестве

Гроссмейстер из Норвегии и действующий чемпион мира Магнус Карлсен досрочно завершил свое выступление на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе. После поражения от американца Ханса Ниманна норвежский шахматист заподозрил своего оппонента в жульничестве, об этом пишет издание Dagbladet.

„Я снялся с турнира. Мне всегда нравилось выступать в Сент-Луисе, надеюсь вернуться сюда в будущем“, — написал Карлсен в своих социальных сетях, прикрепив к посту видео со знаменитой цитатой футбольного тренера Жозе Моуринью „If i speak i am in big trouble (Если я заговорю, у меня будут большие неприятности)“.

Доказательств у Магнуса нет, но Ниманна дважды банили на самом известном шахматном портале chess.com за нечестную игру. Если это произойдет на соревновании такого ранга – американец может лишиться своей карьеры.

Многих заинтересовала реплика Ханса после победы над Карлсеном: он сказал, что тем утром перед игрой случайно рассматривал именно тот вариант дебюта, который разыграл Карлсен, назвав это „нереальным совпадением“. Но вот парадокс – раньше Карлсен так не играл, так что зачем вообще Ханс рассматривал этот дебют перед партией – непонятно.

Есть подозрение, что Ханс каким-то образом получил доступ к шахматному компьютеру Карлсена еще до игры, и таким образом узнал, что планирует соперник. Также есть возможность, что кто-то неизвестным образом сообщил эту информацию Ниманну уже во время партии.



После трёх туров Карлсен был на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 1,5 балла. Столько же у россиянина Яна Непомнящего и ещё нескольких игроков. В четвёртом туре Магнус должен был сыграть с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.