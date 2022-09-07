ПОДКАСТ | „Памятники варварски уничтожили, а людей растоптали“. Оппозиционер Евграфов о Кае Каллас и обращении в суд(58)
Лидер оппозиционной фракции Narva Heaks Алексей Евграфов в подкасте RusDelfi рассказал о встрече с премьер-министром, саге с Нарвским танком и участии в выборах в 2023 году. Cлушайте передачу!
Премьер-министр Кая Каллас пригласила членов Нарвского горсобрания на встречу в Таллинне, чтобы обсудить планы на будущее. Это прецедент, когда депутатов самоуправления приглашают группой встретиться с премьер-министром в Доме Стенбока. „Кая Каллас откликнулась на наше предложение наладить диалог. Как правило, от города с премьером общается мэр. Спасибо Кае Каллас, разговор был откровенный, честный. Она не пыталась нам понравиться или пообещать больше, чем нужно.
Однако мы не сошлись по теме нарвских памятников, которые демонтировали 16 августа. Причем не просто демонтировали. Постамент танка полностью разрушен. Другие памятники просто уничтожены. Я сказал Кае Каллас, что 21-летний младший лейтенант Игорь Графов погиб в 1944 году, сражаясь с нацистами. Он точно не думал об оккупации Эстонии. Он бил врага, врага в понимании всего мира, а не только России или Эстонии“, - сказал Евграфов в подкасте „Вопросы“.
В среду 7 сентября на заседании горсобрания будут обсуждать обращение в суд по поводу законности переноса Нарвского танка. По словам Евграфова, они хотят добиться справедливости, но даже через суд не получится вернуть танк на прежнее место. При этом мэр Катри Райк обещает покинуть пост, если горсобрание поддержит обращение.
„Самые активные протестующие в Нарве требуют, чтобы танк вернулся на старое место, где он стоял. Мы пытаемся донести людям , что это в сегодняшних реалиях это невозможно, - говорит Евграфов. - Сами мы не сняли танк потому, что стало четко понятно - государство танк в городе не оставит. Мы могли снять своими руками, но государство бы его все равно увезло. На сегодняшней встрече Кая Каллас сама подтвердила, что танку Т-34 в Нарве не место, это опасно, по мнению КаПо“.
„Задача любой политической силы прийти к власти, - продолжает он. - Мы как оппозиция заинтересованы в том, чтобы власть в городе поменялась. В любом горсобрании это происходит, это нормально. Когда мы говорим про Катри и танк - в этом вопросе у нас нет желания снять Райк с места. У нас есть желание докопаться до справедливости, до правды. На данный момент был создан прецедент, когда имущество города забрали варварским способом. Причем не только забрали, но и людей растоптали. Прошлись по людям, не учитывая их мнение“.
„Нарвитяне не успокоились, как в этом пытаются убедить всю Эстонию. Благодарность людям, которые не повелись на агрессию и провокации“.
На встрече с Каей Каллас обсуждали и высказывания Михаила Стальнухина о нацистах и фашистах. Сам Евграфов не поддерживает слова коллеги по оппозиции, но прекращать совместную работу с ним не собирается. „Я не говорил с Михаилом после его высказываний. По моему мнению, его слова были чересчур жесткими. Национализм не то же самое, что нацизм и фашизм. Опять же, Михаил опытный и взрослый человек. Мы при встрече об этом поговорим. Я знаю, что ему были близки эти памятники, он трепетно относится к памятникам Великой Отечественной войны. Накипело, наверное“.
В марте 2023 года пройдут выборы в Рийгикогу. Алексей Евграфов никогда в них не участвовал, также он сейчас не состоит в какой-либо партии. Будет ли экс-мэр города баллотироваться в следующем году в парламент?
„Я сам бы хотел знать ответ на этот вопрос. На данный момент у меня нет договоренностей ни с одной партией. Если говорить о том, было бы мне интересно попробовать - да, интересно. Пойду ли я? Пока решения у меня нет“, - ответил он.
По его словам, он разговаривал с некоторыми политическими силами, но переговоры об участии в выборах к результату не привели.
Можно ли сказать, что участие на выборах по списку Центристской партии сложно осуществить, так как они конкуренты в Нарвском горсобрании? „Нет, вопрос в том, что я могу дать, какой мог бы быть вклад в этой работе. Я люблю конкретику и быстрый результат. Работа в Рийгикогу - это другой формат работы“, - резюмировал Алексей Евграфов.
Передача целиком:
Таймкоды:
00:50 О чем говорили с премьер-министром?
3:26 „Необходимо обратиться в суд“
7:10 „Если суд скажет, что государство было право - нужно с этим согласиться“
8:10 Танк можно вернуть?
10:55 Катри Райк хотят свергнуть?
13:15 Вотум недоверия Катри Райк
16:00 Стальнухин и его заявления
18:13 Эстонский язык в Нарве - где он?
25:30 Евграфов пойдет в парламент?