ПОДКАСТ | „Памятники варварски уничтожили, а людей растоптали“. Оппозиционер Евграфов о Кае Каллас и обращении в суд

Премьер-министр Кая Каллас пригласила членов Нарвского горсобрания на встречу в Таллинне, чтобы обсудить планы на будущее. Это прецедент, когда депутатов самоуправления приглашают группой встретиться с премьер-министром в Доме Стенбока. „Кая Каллас откликнулась на наше предложение наладить диалог. Как правило, от города с премьером общается мэр. Спасибо Кае Каллас, разговор был откровенный, честный. Она не пыталась нам понравиться или пообещать больше, чем нужно.

Однако мы не сошлись по теме нарвских памятников, которые демонтировали 16 августа. Причем не просто демонтировали. Постамент танка полностью разрушен. Другие памятники просто уничтожены. Я сказал Кае Каллас, что 21-летний младший лейтенант Игорь Графов погиб в 1944 году, сражаясь с нацистами. Он точно не думал об оккупации Эстонии. Он бил врага, врага в понимании всего мира, а не только России или Эстонии“, - сказал Евграфов в подкасте „Вопросы“.

В среду 7 сентября на заседании горсобрания будут обсуждать обращение в суд по поводу законности переноса Нарвского танка. По словам Евграфова, они хотят добиться справедливости, но даже через суд не получится вернуть танк на прежнее место. При этом мэр Катри Райк обещает покинуть пост, если горсобрание поддержит обращение.

„Самые активные протестующие в Нарве требуют, чтобы танк вернулся на старое место, где он стоял. Мы пытаемся донести людям , что это в сегодняшних реалиях это невозможно, - говорит Евграфов. - Сами мы не сняли танк потому, что стало четко понятно - государство танк в городе не оставит. Мы могли снять своими руками, но государство бы его все равно увезло. На сегодняшней встрече Кая Каллас сама подтвердила, что танку Т-34 в Нарве не место, это опасно, по мнению КаПо“.