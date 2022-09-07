Звезды футбола придумали, как убиваться без алкоголя и наркотиков. Почему веселящий газ стал таким популярным
В футболе есть куча историй, когда алкоголь или наркотики рушили карьеры игроков. Например, экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн пристрастился к спиртным напиткам и признавался, что перед важными матчами нюхал кокаин. Небезызвестный Диего Марадона долгое время боролся с наркозависимостью, а экс-футболист „Челси“ Адриан Муту был дисквалифицирован на 7 месяцев за употребление кокаина.
В последнее время среди футболистов весьма популярным стал оксид азота или веселящий газ. Он получил такое название из-за производимого им опьяняющего эффекта с приступами смеха. Газ попадает в организм молниеносно — уже примерно через 30 секунд человек ощущает эйфорию, состояние радости, восторга и безудержный смех.
Кто из футболистов употреблял веселящий газ?
В 2013 году одним из первых попался защитник „Тоттенхэма“ и сборной Англии Кайл Уокер. Его хотели исключить из национальной команды, но футболист вовремя извинился за глупый поступок: „Теперь я знаю о рисках для здоровья, это было неправильное решение с моей стороны. Я больше не буду этого делать и надеюсь, что мои действия никого не заставят рисковать своим здоровьем“.
Спустя два года на употреблении веселящего газа словили Рахима Стерлинга из „Ливерпуля“. В апреле 2015-го издание Daily Mail обнародовало фотографии Стерлинга, курящего кальян, а также вдыхающего оксид азота. За футболиста пришлось заступиться главному тренеру Брендану Роджерсу: „Я поговорю с ним об этой ситуации, и мы пойдем дальше. Молодые игроки часто допускают ошибки. Но тут самое главное — чтобы они извлекали из них урок“.
Кажется, Стерлинг тогда все же не извлек урок. Уже через два месяца он вновь попался на употреблении веселящего газа. „Ливерпуль“, в свою очередь, отказался от комментариев, а через месяц продал Рахима в „Манчестер Сити“ за 49 миллионов фунтов.
В том же году в центре внимания оказался Джек Грилиш из „Астон Виллы“. The Sun опубликовал фото англичанина с гелиевым шариком, а в клубе пообещали, что проведут внутреннее расследование и накажут футболиста.
Попались за употреблением веселящего газа и игроки лондонского „Арсенала“ — Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт, Месут Озил и Маттео Гендузи. Они забронировали стол в лондонском ресторане, заказали алкоголь и расслабились под действием оксида азота.
В аналогичную ситуацию влипли в феврале 2020-го футболисты „Брайтона“ Шейн Даффи, Паскаль Гросс, Леандро Троссард и Алирез Джаханбахш. Их досуг засняли на видео и выложили в интернет.
Кстати, Ляказетта ловили еще раз за употреблением веселящего газа во время самоизоляции, а Мейсона Гринвуда из „МЮ“ — до большого скандала с обвинением в домашнем насилии.
Но многих шокировала информация французского журналиста Ромена Молины. В декабре прошлого года он заявил, что к веселящему газу пристрастилась половина сборной Франции. Правда, доказательств у него никаких не оказалось.
Опасен ли веселящий газ?
Доктор медицинских наук и бывший член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич объяснял, что употребление оксида азота может привести к серьезным последствиям: „Может возникнуть интоксикация, выражающейся в галлюцинациях, эйфории, опьянении и других проявлениях. В современной медицинской практике уже немало случаев отравления „веселящим газом“. Теоретически даже один вдох может привести к серьезным заболеваниям, в частности, сердечной недостаточности, бесплодию, а в случае повреждения головного мозга даже есть риск летального исхода“.
Источник - Sport24.ru
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