Звезды футбола придумали, как убиваться без алкоголя и наркотиков. Почему веселящий газ стал таким популярным

В последнее время среди футболистов весьма популярным стал оксид азота или веселящий газ. Он получил такое название из-за производимого им опьяняющего эффекта с приступами смеха. Газ попадает в организм молниеносно — уже примерно через 30 секунд человек ощущает эйфорию, состояние радости, восторга и безудержный смех.

Кто из футболистов употреблял веселящий газ?

В 2013 году одним из первых попался защитник „Тоттенхэма“ и сборной Англии Кайл Уокер. Его хотели исключить из национальной команды, но футболист вовремя извинился за глупый поступок: „Теперь я знаю о рисках для здоровья, это было неправильное решение с моей стороны. Я больше не буду этого делать и надеюсь, что мои действия никого не заставят рисковать своим здоровьем“.

Спустя два года на употреблении веселящего газа словили Рахима Стерлинга из „Ливерпуля“. В апреле 2015-го издание Daily Mail обнародовало фотографии Стерлинга, курящего кальян, а также вдыхающего оксид азота. За футболиста пришлось заступиться главному тренеру Брендану Роджерсу: „Я поговорю с ним об этой ситуации, и мы пойдем дальше. Молодые игроки часто допускают ошибки. Но тут самое главное — чтобы они извлекали из них урок“.

Кажется, Стерлинг тогда все же не извлек урок. Уже через два месяца он вновь попался на употреблении веселящего газа. „Ливерпуль“, в свою очередь, отказался от комментариев, а через месяц продал Рахима в „Манчестер Сити“ за 49 миллионов фунтов.

В том же году в центре внимания оказался Джек Грилиш из „Астон Виллы“. The Sun опубликовал фото англичанина с гелиевым шариком, а в клубе пообещали, что проведут внутреннее расследование и накажут футболиста.

Попались за употреблением веселящего газа и игроки лондонского „Арсенала“ — Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт, Месут Озил и Маттео Гендузи. Они забронировали стол в лондонском ресторане, заказали алкоголь и расслабились под действием оксида азота.