Теннисистка обвинила своего тренера в насилии: он может сесть на 20 лет

Откровения американских гимнасток вскрыли подобные проблемы и в других видах спорта. Культура молчания постепенно сходит на нет, потому что атлеты перестают бояться говорить. Они банально устают от жизни с таким грузом за спиной. Вот и в теннисе (в женском туре WTA) уже пересматривают политику отношений между игроками и членами их команды. Все из-за жалоб спортсменок. В той же Америке Ассоциация тенниса (USTA) из-за обвинений в насилии временно отстранила или а также лишила права занимать те или должности в теннисе более 80 человек.

Активные же действия начались не с истории в США, а после рассказа экс-первой ракетки мира в паре Пэм Шрайвер. Она сообщила, что у нее был роман с тренером Доном Кэнди. Шрайвер было 17, когда все началось, а Кэнди — 50. Спортсменке казалось, что их отношения абсолютно нормальные, но позже поняла, что в них было место эмоциональному насилию. После этого глава WTA Стив Саймон, заявил, что женская ассоциация будет принимать меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Для этого тур собирается расширить обучающие программы по защите спортсменов.

Забить на тему WTA точно не сможет, потому что совсем недавно стало известно еще об одной истории насилия. О ней рассказала Фиона Ферро, которая занимает 259-е место в рейтинге, а также является обладательницей двух титулов WTA. Француженка выдвинула обвинения в адрес своего бывшего тренера Пьер Бутейра. По словам спортсменки, специалист насиловал ее в период, когда Ферро было 15-18 лет.

Бутейр не стал отрицать факт секусуальных отношений со своей теннисисткой, но заявил, что все было по обоюдному согласию. Ферро не согласна с тем, что у них с Пьером был роман. Теннисистка надеется, что французское правосудие разберется в ситуации. Пока идет следствие Бутейру запрещены контакты с Ферро, а также временно он не может тренировать несовершеннолетних. Сейчас следователи пытаются выяснить, были ли другие жертвы. При самых печальных раскладах Бутейру грозит 20 лет тюрьмы.