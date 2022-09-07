Теннисистка обвинила своего тренера в насилии: он может сесть на 20 лет
Проблема насилия в спорте стала действительно обсуждаемой после скандала в спортивной гимнастике США. Врач Ларри Нассар много лет теми или иными способами приставал к спортсменкам. В числе его жертв оказалась даже олимпийская чемпионка Симона Байлз. Сейчас Нассар в тюрьме, но гимнастки до сих пор продолжают ходить по судам, пытаясь наказать тех, кто вовремя не отреагировал на жалобы.
Откровения американских гимнасток вскрыли подобные проблемы и в других видах спорта. Культура молчания постепенно сходит на нет, потому что атлеты перестают бояться говорить. Они банально устают от жизни с таким грузом за спиной. Вот и в теннисе (в женском туре WTA) уже пересматривают политику отношений между игроками и членами их команды. Все из-за жалоб спортсменок. В той же Америке Ассоциация тенниса (USTA) из-за обвинений в насилии временно отстранила или а также лишила права занимать те или должности в теннисе более 80 человек.
Активные же действия начались не с истории в США, а после рассказа экс-первой ракетки мира в паре Пэм Шрайвер. Она сообщила, что у нее был роман с тренером Доном Кэнди. Шрайвер было 17, когда все началось, а Кэнди — 50. Спортсменке казалось, что их отношения абсолютно нормальные, но позже поняла, что в них было место эмоциональному насилию. После этого глава WTA Стив Саймон, заявил, что женская ассоциация будет принимать меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Для этого тур собирается расширить обучающие программы по защите спортсменов.
Забить на тему WTA точно не сможет, потому что совсем недавно стало известно еще об одной истории насилия. О ней рассказала Фиона Ферро, которая занимает 259-е место в рейтинге, а также является обладательницей двух титулов WTA. Француженка выдвинула обвинения в адрес своего бывшего тренера Пьер Бутейра. По словам спортсменки, специалист насиловал ее в период, когда Ферро было 15-18 лет.
Бутейр не стал отрицать факт секусуальных отношений со своей теннисисткой, но заявил, что все было по обоюдному согласию. Ферро не согласна с тем, что у них с Пьером был роман. Теннисистка надеется, что французское правосудие разберется в ситуации. Пока идет следствие Бутейру запрещены контакты с Ферро, а также временно он не может тренировать несовершеннолетних. Сейчас следователи пытаются выяснить, были ли другие жертвы. При самых печальных раскладах Бутейру грозит 20 лет тюрьмы.
Ферро уже поддержал теннисный мир. В WTA в очередной раз заявили, что продолжают инвестировать в образование, которое позволит создать спортсменкам безопасную среду. Федерация тенниса Франции в пресс-релизе сообщила, что поможет Ферро пройти через это испытание, а также изучает возможность стать гражданской стороной в деле. Поддержка прилетела и от теннисисток.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко: „Я восхищаюсь ее мужеством. Я надеюсь, что она выйдет из этой ситуации сильнее и ее карьера не будет разрушена. Это очень, очень тяжелая тема. Но нам нужно говорить об этом больше. Работа СМИ также заключается в расследовании, исследовании и привлечении людей к разговору. Пока игрок выигрывает, мы не видим проблемы. Но когда победы прекращаются, все темнеет, и некому держать тебя за руку“.
Французская теннисистка и бывшая клиентка Бутейра Ализе Корне: „Я выражаю огромную поддержку Фионе, потому что он мой друг. Это ужасно для них обоих и особенно для Фионы. Мужества Фионе. Мы с ней, мы любим ее и все девочки в раздевалке думают о ней. Я надеюсь, что она сможет жить дальше, когда все это закончится“.
Корне работала с Бутейром с 2000 по 2010 год, а потом воссоединялась с ним на восемь месяцев в 2019 году. Француженка не подозревала, что специалист падок на такое. Теперь она явно станет одной из свидетельниц по этому делу, чтобы следствие смогло понять, действительно ли тренер не может устоять перед красивыми теннисистками, с которыми работал в прошлом и до отстранения.
Источник - Sport24
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