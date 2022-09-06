Лига чемпионов вернулась! Сенсация в Хорватии и уверенная победа украинского клуба
Во вторник стартовал групповой этап Лиги чемпионов 2022/23, в борьбу вступили команды из четырёх групп.
Главная сенсация состоялась в Хорватии, где загребское „Динамо“ принимало лондонский „Челси“. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий загребского „Динамо“ Мислав Оршич.
В самой ожидаемой встрече вечера, на стадионе „Парк де Пренс“ „ПСЖ“ принимал „Ювентус“. Встреча закончилась победой парижан со счётом 2:1.
В Шотландии, местный „Селтик“ на стадионе „Селтик Парк“ принимал победителя Лиги чемпионов прошлого сезона мадридский „Реал“. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В Лейпциге на стадионе „Ред Булл Арена“. „РБ Лейпциг“ принимал донецкий „Шахтёр“. Встреча закончилась победой „горняков“ со счётом 4:1
Результаты матчей первого игрового дня:
Группа Е
19.45 „Динамо“ Загреб – „Челси“ 1:0
Гол: 1:0 – 13 Оршич.
22.00 „Ред Булл Зальцбург“ – „Милан“ 1:1
Голы: 1:0 – 28 Окафор, 1:1 – 40 Салемакерс.
Группа F
22.00 „Селтик“ – „Реал Мадрид“ 0:3
Голы: 0:1 – 56 Винисиус Жуниор, 0:2 – 60 Модрич, 0:3 – 77 Азар.
22.00 „РБ Лейпциг“ – „Шахтёр Донецк“ 1:4
Голы: 0:1 – 16 Швед, 1:1 – 57 Симакан, 1:2 – 58 Швед, 1:3 – 76 Мудрик, 1:4 – 85 Траоре.
Группа G
19.45 „Боруссия Дортмунд“ – „Копенгаген“ 3:0
Голы: 1:0 – 35 Ройс, 2:0 – 42 Геррейру, 3:0 – 83 Беллингем.
22.00 „Севилья“ – „Манчестер Сити“ 0:4
Голы: 0:1 – 20 Холанд, 0:2 – 58 Фоден, 0:3 – 67 Холанд, 0:4 – 90 Рубен Диаш.
Группа H
22.00 „ПСЖ“ – „Ювентус“ 2:1
Голы: 1:0 – 5 Мбаппе, 2:0 – 22 Мбаппе, 2:1 – 53 Маккенни.
22.00 „Бенфика“ - „Маккаби Хайф 2:0
Голы: 1:0 – 49 Рафа Силва, 2:0 – 54 Гримальдо.
Благодаря чемпионату мира по футболу который пройдёт в ноябре и декабре, групповой этап ЛЧ из шести туров в этом году будет сыгран всего за восемь недель, а жеребьевка плей-офф ЛЧ состоится уже 2 ноября.