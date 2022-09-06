Футбол
07.09.2022, 00:58

Лига чемпионов вернулась! Сенсация в Хорватии и уверенная победа украинского клуба

 
„Динамо“ Загреб празднует победный гол Мислава Оршича
„Динамо“ Загреб празднует победный гол Мислава Оршича
ФОТО: DENIS LOVROVIC / AFP | Scanpix

Во вторник стартовал групповой этап Лиги чемпионов 2022/23, в борьбу вступили команды из четырёх групп.

Главная сенсация состоялась в Хорватии, где загребское „Динамо“ принимало лондонский „Челси“. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий загребского „Динамо“ Мислав Оршич.

В самой ожидаемой встрече вечера, на стадионе „Парк де Пренс“ „ПСЖ“ принимал „Ювентус“. Встреча закончилась победой парижан со счётом 2:1.

В Шотландии, местный „Селтик“ на стадионе „Селтик Парк“ принимал победителя Лиги чемпионов прошлого сезона мадридский „Реал“. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В Лейпциге на стадионе „Ред Булл Арена“. „РБ Лейпциг“ принимал донецкий „Шахтёр“. Встреча закончилась победой „горняков“ со счётом 4:1

Результаты матчей первого игрового дня:

Группа Е

19.45 „Динамо“ Загреб – „Челси“ 1:0

Гол: 1:0 – 13 Оршич.

22.00 Ред Булл Зальцбург“ – „Милан“ 1:1

Голы: 1:0 – 28 Окафор, 1:1 – 40 Салемакерс.

Группа F

22.00 „Селтик“ – „Реал Мадрид“ 0:3

Голы: 0:1 – 56 Винисиус Жуниор, 0:2 – 60 Модрич, 0:3 – 77 Азар.

22.00 „РБ Лейпциг“ – „Шахтёр Донецк“ 1:4

Голы: 0:1 – 16 Швед, 1:1 – 57 Симакан, 1:2 – 58 Швед, 1:3 – 76 Мудрик, 1:4 – 85 Траоре.

Группа G

19.45 „Боруссия Дортмунд“ – „Копенгаген“ 3:0

Голы: 1:0 – 35 Ройс, 2:0 – 42 Геррейру, 3:0 – 83 Беллингем.

22.00 „Севилья“ – „Манчестер Сити“ 0:4

Голы: 0:1 – 20 Холанд, 0:2 – 58 Фоден, 0:3 – 67 Холанд, 0:4 – 90 Рубен Диаш.

Группа H

22.00 „ПСЖ“ – „Ювентус“ 2:1

Голы: 1:0 – 5 Мбаппе, 2:0 – 22 Мбаппе, 2:1 – 53 Маккенни.

22.00 „Бенфика“ - „Маккаби Хайф 2:0

Голы: 1:0 – 49 Рафа Силва, 2:0 – 54 Гримальдо.

Благодаря чемпионату мира по футболу который пройдёт в ноябре и декабре, групповой этап ЛЧ из шести туров в этом году будет сыгран всего за восемь недель, а жеребьевка плей-офф ЛЧ состоится уже 2 ноября.

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