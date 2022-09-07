Мнение
07.09.2022, 08:15

ИНТЕРВЬЮ | Андрюс Тапинас: почему эстонцы еще не собрали деньги на „Байрактар“?

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  • Российские пропагандисты заявили об уничтожении „Ванагаса“ еще до того, как он дошел до Украины;

    • литовцы только что закончили сбор средств на покупку дронов-камикадзе;

    • у латышей тоже практически собраны деньги на первый “Байрактар“.

Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
"Ванагас" на авиабазе в Зокняе
"Ванагас" на авиабазе в Зокняе
ФОТО: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | Twitter

Я боялся, что сбор пожертвований на „Байрактар“ пойдет медленно, но в минуту приходило по 3000 евро, — признается в интервью RusDelfi литовский тележурналист Андрюс Тапинас.

Андрюс Тапинас — один из самых популярных телеведущих Литвы, получивший международную известность благодаря кампании по сбору средств на покупку ударного беспилотника „Байрактар“ для Украины. Деньги были собраны за три с половиной дня, и Тапинас не остановился, когда его отец внезапно скончался - Андрюс получил сообщение о кончине отца во время прямого эфира. По его словам, нужно сделать все, чтобы Украина выиграла войну с российскими оккупантами.

Андрюс, как у вас возникла идея собрать деньги на „Байрактар“?

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