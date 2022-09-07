ИНТЕРВЬЮ | Андрюс Тапинас: почему эстонцы еще не собрали деньги на „Байрактар“?

Андрюс Тапинас — один из самых популярных телеведущих Литвы, получивший международную известность благодаря кампании по сбору средств на покупку ударного беспилотника „Байрактар“ для Украины. Деньги были собраны за три с половиной дня, и Тапинас не остановился, когда его отец внезапно скончался - Андрюс получил сообщение о кончине отца во время прямого эфира. По его словам, нужно сделать все, чтобы Украина выиграла войну с российскими оккупантами.