ИНТЕРВЬЮ | Андрюс Тапинас: почему эстонцы еще не собрали деньги на „Байрактар“?(7)
Российские пропагандисты заявили об уничтожении „Ванагаса“ еще до того, как он дошел до Украины;
литовцы только что закончили сбор средств на покупку дронов-камикадзе;
у латышей тоже практически собраны деньги на первый “Байрактар“.
Я боялся, что сбор пожертвований на „Байрактар“ пойдет медленно, но в минуту приходило по 3000 евро, — признается в интервью RusDelfi литовский тележурналист Андрюс Тапинас.
Андрюс Тапинас — один из самых популярных телеведущих Литвы, получивший международную известность благодаря кампании по сбору средств на покупку ударного беспилотника „Байрактар“ для Украины. Деньги были собраны за три с половиной дня, и Тапинас не остановился, когда его отец внезапно скончался - Андрюс получил сообщение о кончине отца во время прямого эфира. По его словам, нужно сделать все, чтобы Украина выиграла войну с российскими оккупантами.