В столичном Кристийне по средам продолжаются бесплатные уличные тренировки

„Мы хотим предложить больше развлечений на свежем воздухе и поближе познакомить с нашим прекрасным зеленым районом. Также советую отыскать дождевик, хоть осень и дождливая, но упражнения, укрепляющие психическое и физическое здоровье, проводятся в любую погоду“, — приглашает старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Тренировки проводят тренер Эгон Тинце, который уже 25 лет представляет футбольный клуб „FC Flora“ и умеет внести разнообразие в тренировки и подобрать правильную нагрузку для участников, а также опытный тренер Алийс Сарапик, представительница фирмы Treksi Teraapiad OÜ, которая занимается гимнастикой как для молодых, так и для пожилых людей.

Организованные Управой Кристийне уличные тренировки проходят каждую среду с 12:00 в парке Лёвенру, место встречи - возле скульптуры льва. Предварительная регистрация не требуется, все необходимое оборудование для тренировок можно получить на месте.