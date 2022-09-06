Юри Ратас: решение об исключении Стальнухина было единодушным

„Стальнухин твердо остался на своих позициях. Конечно, эти позиции не соответствуют ценностным оценкам Центристской партии“, - сказал Ратас и добавил, что сказанное Стальнухиным опасно и ошибочно.

Как сообщил руководитель центристов, решение правления об исключении Стальнухина было единодушным. Ратас отметил, что Стальнухин не извинился перед правлением. „Он остается на том, что сказал“, - сказал Ратас.

Ожидал ли Ратас извинений?

„Я ожидал то, что он сказал. У меня не было здесь каких-то особых ожиданий“, - признался лидер ЦП и отметил, что слова Стальнухина не выражают ценностей партии.

„Таких выражений, где он говорит о ком-то как о нацисте или фашисте, это, конечно, в нашем ценностном пространстве неправильно“.

Ратас также отметил, что никакой большой чистки в рядах центристов не будет. „В планах у меня и Центристской партии в ближайшее время поехать в Нарву, встретится с людьми, с однопартийцами“, - сообщил он и добавил, что в свете предстоящих выборов роль ЦП в сплочении общества важна.

Напомним, что скандал вокруг Михаила Стальнухина вспыхнул после того, как на прошлой неделе было опубликовано видео, в котором он называет эстонское правительство фашистами и откровенными нацистами.