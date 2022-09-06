06.09.2022, 20:29
ФОТО И ВИДЕО | На пожар в Кохтла-Ярве прибыли силы спасателей из Йыхви
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня во второй половине дня в Кохтла-Ярве на улице Оутокумпу произошел пожар, на который спасатели отреагировали большими силами.
Информация о пожаре в квартире на втором этаже 5-этажного дома поступила спасателям в 15.02, сообщил Delfi дежурный Идаского спасательного центра. На вызов выехали семь пожарных машин из Кохтла-Ярве и Йыхви.
По прибытию на место пожарные обнаружили, что из квартиры идет сильный дым и вырывается пламя. Как выяснилось, в квартире никого не было. Из соседней квартиры спасателям пришлось эвакуировать одного жильца.
Пожаро был ликвидирован в 16.25.
К счастью, никто серьезно не пострадал. По предварительной оценке, причиной пожара стала неисправность в электропроводке.
Фото и видео доступны здесь.