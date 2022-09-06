Eesti Energia и Elering: при самом худшем сценарии Эстония сможет обеспечить четверть своего потребления электроэнергии

В Eesti Energia утверждают, что у них под рукой есть запасной вариант и Эстония не останется без энергоснабжения, пишет Rus.err.ee.

„Для сети, которой занимается Elering, это не будет означать ничего до тех пор, пока вся сеть будет целостной. Ситуация усложнится, если одновременно с этим Россия отсоединит Эстонию от своей системы, - сказал член правления Elering Калле Кильк.

Поскольку нужная частота в эстонской энергосети поддерживается до 2025 года российскими компенсаторами, отключение от общей сети означает остановку кабеля Estlink 2. С его помощью Эстония сегодня получает электричество из Финляндии.

„Если предположить, что Эстония вообще останется одна, то ресурсы у нас будут ограничены - останутся наша аварийная электростанция плюс несколько небольших. То есть, от 200 до 500 мегаватт-час, или примерно четверть от потребления“, - уточнил Кильк.

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