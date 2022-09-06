Новости Эстонии
06.09.2022, 21:57

Ээрик-Нийлес Кросс предложил называть Германию бывшей нацистской страной, если Эстонию не перестанут называть бывшей советской

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Ээрик-Нийлесс Кросс
Ээрик-Нийлесс Кросс
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Советник по вопросам безопасности и депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс высказался в своем аккаунте в Twitter против того, чтобы Эстонию называли „бывшим советским“ государством.

„Поскольку большинство СМИ, похоже, не могут перестать клеймить восточноевропейские страны, называя их „бывшими советскими“, то им следует идти до конца“, - написал он. Ниже он опубликовал таблицу, перевод которой мы также приводим.

Германия - бывшая нацистская страна;

Британия - бывшая империя;

США - бывшая британская колония;

Франция - бывшая страна-коллаборационист нацистов;

Россия - бывшая советская страна;

Ирландия - бывшая британская колония;

Испания - бывшая франкистская диктатура;

Португалия - бывшая салазаровская диктатура;

Италия - бывшая фашистская страна;

„В этой таблице показано, как отныне следует называть другие страны и нации. Дополнения приветствуются“, - написал Кросс.

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