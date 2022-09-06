Ээрик Кросс предложил называть Германию бывшей нацистской страной, если Эстонию не перестанут называть бывшей советской

„Поскольку большинство СМИ, похоже, не могут перестать клеймить восточноевропейские страны, называя их „бывшими советскими“, то им следует идти до конца“, - написал он. Ниже он опубликовал таблицу, перевод которой мы также приводим.



Германия - бывшая нацистская страна;