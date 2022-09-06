Ээрик Кросс предложил называть Германию бывшей нацистской страной, если Эстонию не перестанут называть бывшей советской(14)
Советник по вопросам безопасности и депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлесс Кросс высказался в своем аккаунте в Twitter против того, чтобы Эстонию называли „бывшим советским“ государством.
„Поскольку большинство СМИ, похоже, не могут перестать клеймить восточноевропейские страны, называя их „бывшими советскими“, то им следует идти до конца“, - написал он. Ниже он опубликовал таблицу, перевод которой мы также приводим.
Германия - бывшая нацистская страна;
Британия - бывшая империя;
США - бывшая британская колония;
Франция - бывшая страна-коллаборационист нацистов;
Россия - бывшая советская страна;
Ирландия - бывшая британская колония;
Испания - бывшая франкистская диктатура;
Португалия - бывшая салазаровская диктатура;
Италия - бывшая фашистская страна;
„В этой таблице показано, как отныне следует называть другие страны и нации. Дополнения приветствуются“, - написал Кросс.