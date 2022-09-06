ФОТО | Михаила Стальнухина исключили из Центристской партии

Стальнухин не стал сегодня просить у правления извинений и не выразил сожаления в связи со сказанным.

Стальнухин не намеревается баллотироваться на следующих выборах в Рийгикогу, но продолжит работу в парламенте до конца срока своих полномочий.

Парламентарий не дал конкретного ответа на вопрос, как будет голосовать в Рийгикогу - согласованно с фракцией Центристской партии или независимо.

Председатель Центристской партии Юри Ратас написал в социальных сетях, что каждый член партии, особенно член Рийгикогу, должен понимать вес и значение своих слов. „Эстония — свободная и демократическая страна, где каждый имеет право на свое мнение, но это было неправильное и опасное заявление, не соответствующее ценностям Центристской партии“, — написал Ратас. „Михаил Стальнухин не убедил правление в своей правоте, и мы его не убедили“.

Ратас добавил, что долг всех политиков – объединять общество в это непростое время, а не разделять и противопоставлять сообщества. „К сожалению, Михаил Стальнухин в этом ошибся“, — заявил Ратас.

Перед заседанием правления Центристской партии (ЦП) Delfi провел опрос среди членов правления, что они думают по поводу заявлений Стальнухина и перспективах его пребывания в партии. Многие склонялись к тому, что дни нарвского депутата в партии сочтены.

Скандальное видео наделало шума

Мы уже писали о видео, в котором депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин называет эстонское правительство фашистами и откровенными нацистами.

В субботу лидер ЦП Юрий Ратас высказал свое отношение, а также, видимо, отношение партии к словам Михаила Стальнухина: „То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенно неправильно и никак не относится к ценностям, которыми дорожит свободный и демократический мир, Эстония и Центристская партия, - сказал свое слово Ратас. - Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.