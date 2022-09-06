ФОТО | Михаила Стальнухина исключили из Центристской партии(214)
Центрист Михаил Стальнухин, публично назвавший правительство ЭР фашистским, лично предстал сегодня вечером перед правлением своей партии. По результатам обсуждения его персонального вопроса, Стальнухин был исключен из рядов партии.
Стальнухин не стал сегодня просить у правления извинений и не выразил сожаления в связи со сказанным.
Стальнухин не намеревается баллотироваться на следующих выборах в Рийгикогу, но продолжит работу в парламенте до конца срока своих полномочий.
Парламентарий не дал конкретного ответа на вопрос, как будет голосовать в Рийгикогу - согласованно с фракцией Центристской партии или независимо.
Председатель Центристской партии Юри Ратас написал в социальных сетях, что каждый член партии, особенно член Рийгикогу, должен понимать вес и значение своих слов. „Эстония — свободная и демократическая страна, где каждый имеет право на свое мнение, но это было неправильное и опасное заявление, не соответствующее ценностям Центристской партии“, — написал Ратас. „Михаил Стальнухин не убедил правление в своей правоте, и мы его не убедили“.
Ратас добавил, что долг всех политиков – объединять общество в это непростое время, а не разделять и противопоставлять сообщества. „К сожалению, Михаил Стальнухин в этом ошибся“, — заявил Ратас.
Перед заседанием правления Центристской партии (ЦП) Delfi провел опрос среди членов правления, что они думают по поводу заявлений Стальнухина и перспективах его пребывания в партии. Многие склонялись к тому, что дни нарвского депутата в партии сочтены.
Скандальное видео наделало шума
Мы уже писали о видео, в котором депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин называет эстонское правительство фашистами и откровенными нацистами.
В субботу лидер ЦП Юрий Ратас высказал свое отношение, а также, видимо, отношение партии к словам Михаила Стальнухина: „То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенно неправильно и никак не относится к ценностям, которыми дорожит свободный и демократический мир, Эстония и Центристская партия, - сказал свое слово Ратас. - Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем“.
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