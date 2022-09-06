ФОТО | Михаила Стальнухин предстал перед правлением Центристской партии. Обсуждается его персональный вопрос(1)
Центрист Михаил Стальнухин, публично назвавший правительство ЭР фашистским, лично предстал сегодня вечером перед правлением своей партии, чтобы объяснить свои высказывания.
Перед заседанием правления Центристской партии (ЦП) Delfi провел опрос среди членов правления, что они думают по поводу заявлений Стальнухина и перспективах его пребывания в партии. Многие склонялись к тому, что дни нарвского депутата в партии сочтены.
Скандальное видео наделало шума
Мы уже писали о видео, в котором депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин называет эстонское правительство фашистами и откровенными нацистами.
В субботу лидер ЦП Юрий Ратас высказал свое отношение, а также, видимо, отношение партии к словам Михаила Стальнухина: „То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенно неправильно и никак не относится к ценностям, которыми дорожит свободный и демократический мир, Эстония и Центристская партия, - сказал свое слово Ратас. - Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем“.
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