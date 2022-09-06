ФОТО | Михаила Стальнухин предстал перед правлением Центристской партии. Обсуждается его персональный вопрос

Перед заседанием правления Центристской партии (ЦП) Delfi провел опрос среди членов правления, что они думают по поводу заявлений Стальнухина и перспективах его пребывания в партии. Многие склонялись к тому, что дни нарвского депутата в партии сочтены.

Скандальное видео наделало шума

Мы уже писали о видео, в котором депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин называет эстонское правительство фашистами и откровенными нацистами.

В субботу лидер ЦП Юрий Ратас высказал свое отношение, а также, видимо, отношение партии к словам Михаила Стальнухина: „То, что сказал Михаил Стальнухин, совершенно неправильно и никак не относится к ценностям, которыми дорожит свободный и демократический мир, Эстония и Центристская партия, - сказал свое слово Ратас. - Таким мнениям нет места в Центристской партии ни сегодня, ни в будущем“.

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