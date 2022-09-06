Еврокомиссия согласилась заморозить облегченный визовый режим с РФ. Что это означает для россиян?

После этого ЕК сможет утвердить рекомендации, касающиеся отказа в выдаче виз и аннулировании уже действующих въездных документов. По словам Йоханссон, у стран Евросоюза должно быть право отказать в визу „определенным категориям“ российских граждан, которые „могут нести угрозу национальным интересам, внутренней безопасности или международным отношениям“ государства. Консульства должны будут тщательно проверять каждого кандидата, чтобы определить, исходит ли от него такая опасность. Приоритет при обработке заявок будет отдан тем, кто сильнее нуждается в визе (путешествующим по гуманитарным причинам), а не туристам.

Йоханссон рассказала, что сейчас есть до 1 млн действующих виз в страны ЕС, выданных россиянам. Рекомендации, которые готовит Еврокомиссия, предполагают, что страны Евросоюза смогут аннулировать уже выданные визы „на этих новых основаниях“.

„С помощью этих рекомендаций мы сможем гарантировать, что мы всегда будем открыты и готовы предоставить защиту тем, кто в ней нуждается, например журналистам, диссидентам, правозащитникам, студентам и тем, кто приезжает по семейным причинам“, — заверила еврокомиссар.

ЕК также решила не признавать российские паспорта, выданные на „оккупированных территориях Украины“.

Главы МИД стран ЕС договорились о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией на встрече в Праге 31 августа. Это политическая договоренность, а не юридическое решение: теперь меру должны утвердить официальные органы ЕС.

Для россиян переход на обычный режим означает рост визового сбора с €35 до €80 и увеличение сроков оформления виз.