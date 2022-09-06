ФОТО И ВИДЕО | Нарвский депутат Евграфов перед встречей с Каллас: нарвитяне по-прежнему в нервозности и обиде

„Люди нервничают. Люди обижены, им тяжело. С ними нужно еще и еще разговаривать, их нужно успокаивать“, - сказал Delfi пришедший на встречу с премьер-министром Эстонии депутат Нарвского горсобрания.

Касаясь темы цен на энергоресурсы, он подчеркнул, что нас ждет трудная зима, что, конечно, не помогает разрядить ситуацию. „Конечно, [люди] озабочены“.

По мнению оппозиционного депутата Нарвского горсобрания Алексея Евграфова, то, что в Нарве не было при демонтаже танка-памятника столкновений с полицией, ничего не означает.

Евграфов отметил, что недовольство нарвитян в полной мере обусловлено поведением государства при переносе советстких памятников, из-за чего для Нарвского горсобрания по-прежнему актуально обращение на государство в суд. Об этом пойдет сегодня речь на встрече с Каей Каллас.

„Основная цель - получить судебную оценку, это было правомерно или нет. Если суд скажет нам, что государство имело право, то придется с этим согласиться“, - отметил Евграфов. Но если суд сочтет, что государство действовало неправильно, то речь пойдет о возвращении танка и других монументов в Нарву как музейных экспонатов, сказал депутат.