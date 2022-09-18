Есть — в 4 года, дышать — в 6. Как учится в школе мальчик из Харьюмаа, который почти не может говорить(1)
В этом сентябре в Харьюмаа в школу пошел семилетний мальчик, который начал самостоятельно есть лишь в возрасте четырех лет, а дышать - в шесть.
Тынис, жизнерадостный семилетний мальчик в футболке и шортах, стоит на лужайке во дворе дома.
„Тынис, что ты любишь делать?“
„Тататься“.
За спиной мальчика - небольшой дом со скатной крышей, окруженный яблонями и кустами калины. Живет Тынис в полусотне километров от Таллинна.
Тынис, казалось бы, обычный ребенок - он любит бегать, играть, качаться (в его устах - „тататься“) на качелях. Большой шрам на шее и тот факт, что мальчик говорит только шепотом, - единственные признаки, по которым сторонний человек может понять, что этому ребенку пришлось многое пережить.
Тынис родился с чрезвычайно редкой врожденной аномалией - расщелиной между пищеводом и трахеей, известной в медицине как „трахеоэзофагеальная трещина“. К диагнозу добавились и несколько других проблем со здоровьем.
По словам торакального хирурга Северо-Эстонской региональной больницы Ингемара Альмре, врожденная расщелина между трахеей и пищеводом у новорожденных встречается в соотношении один к 20 000. Это означает, что такие дети в Эстонии рождаются раз в полтора-два года.