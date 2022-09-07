ПОДКАСТ | Коронавирус и вакцинация – опыт и советы семейного врача

Предлагаем вашему вниманию подкаст о том, как защитить себя от коронавируса этой осенью. В гостях семейный врач Александра Гаркуша из центра семейных врачей Kibuvitsa. Ведёт подкаст Игорь Ляпин, специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья. Вместе мы обсудим как изменилась работа семейных врачей из-за пандемии коронавируса, какое влияние оказывает вакцинация на профилактику и течение вирусного заболевания COVID-19, а также какие меры стоит предпринять этой осенью, чтобы минимизировать риски заражения.