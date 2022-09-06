Отапливать столицу Utilitas будет с использованием дизельного топлива вместо природного газа(13)
Utilitas Tallinn запросил у Департамента окружающей среды разрешение на использование дизельного топлива вместо природного газа для отопления Таллинна. По оценке Министерства экономики, выдача разрешения является обоснованной, - пишет ERR.
Utilitas в основном производит в Таллинне тепло из биомассы, а газ используется для покрытия зимних пиковых нагрузок и во время технического обслуживания.
„Компания указала в своем ходатайстве, что им не удалось получить необходимый объем поставок природного газа с рынка газа. Эта информация также подтверждается общей ситуацией на рынке природного газа“, – сообщило Министерство экономики в ответе Департаменту окружающей среды.
Как сообщили в министерстве, по августовским данным, еще не у всех продавцов есть в полном объеме газ, необходимый на отопительный период, поэтому всем потребителям газа следует по возможности ограничивать его использование и переходить на альтернативные виды топлива.