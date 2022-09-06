Путин улыбается и шутит на учениях „Восток-2022“ вдалеке от войны с Украиной

Путин на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений „Восток-2022“. В них участвуют военные из Китая и Индии - хотя неясно, принимали ли участие подразделения этих стран в той части, за которой наблюдал Путин, отмечает агентство Рейтер.

Телерадиокомпания министерства обороны „Звезда“ показала кадры, на которых Путин сидит рядом с Шойгу, оба одеты в военные куртки и обмениваются шутками, слушая телефонный разговор между заместителем Шойгу Юнус-Беком Евкуровым и начальником российского генштаба Валерием Герасимовым.

В марте вскоре после начала российского вторжения стало известно, что замминистра обороны Евкуров потерял на войне в Украине племянника. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что Адам Хамхоев погиб „в ходе спецоперации“, не уточняя подробности. По данным СМИ, родственник Евкурова был командиром десантно-штурмовой роты.

Продолжая четырехлетнюю традицию проведения учений „Восток“, Путин, похоже, посылает сигнал, что вооруженные силы способны вести дела в обычном режиме, несмотря на вызовы войны против Украины, где российские силы понесли большие потери в живой силе и технике, сражаясь фактически за удержание позиций после оккупации примерно пятой части страны, комментирует Рейтер.

Западные разведки и СМИ регулярно сообщают о проблемах с вооружениями - в частности, о нехватке беспилотников и высокоточных ракет, из-за чего российской армии приходится использовать устаревшие снаряды, оставшиеся в наследство от советской армии. Накануне New York Times, ссылаясь на данные американской разведки, сообщила, что Россия закупает артиллерийские боеприпасы у КНДР.

Минобороны России сообщало, что в военных учениях, которые начались 1 сентября, задействовано всего 50 тысяч военнослужащих, что составляет лишь малую часть от 300 тысяч человек, которые, по данным министерства, принимали участие в 2018 году. Западные военные аналитики считают, что обе цифры преувеличены, пишет Рейтер.