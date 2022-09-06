Яна Тоом: если нарвские памятники „взяли на хранение“, то почему разбили по ходу дела?

- Меня очень интересует, на каком основании Танк (Нарвский памятник Т-34 - прим. RusDelfi) был снят, - сказала Яна Тоом. - Мы говорим об общих ценностях Эстонского государства. Одна из ценностей, теоретически - это принцип верховенства закона. На основании какого конкретно закона это произошло? Правительство приняло решение. Окей, хорошо. Дальше что? Мы говорим „плохая коммуникация“. Я согласна, что коммуникация была очень плохой. Но нельзя хорошо скоммуницировать то, у чего нет законодательной базы. Это просто невозможно. Поэтому когда Денис (Ларченко, депутат Нарвского горсобрания, один из героев „Своей правды“ - прим. RusDelfi) говорит „Они угрожают подать в суд“, знаете, есть такая пословица: не ту страну назвали Гондурасом. Мы не в Гондурасе, мы в ЕС, подача в суд - это нормальное право каждого человека и каждого самоуправления. И чем сейчас занимаются депутаты, как я понимаю, как коалиционные, так и оппозиционные, они пытаются понять, что это было.

В интернете ходит какой-то документ, из которого я вычитываю, что Танк взяли подержать. Ну, знаете, как на границе конфискуют какие-нибудь красные флаги, берут на хранение. Танк взяли на хранение. Мне интересно, это так или нет? Остальные монументы взяли на хранение? Если так, почему их разбили по ходу дела? Меня интересует правовое поле происходящего. Не только меня, но и нарвитян. У меня с этим танком нет никакой эмоциональной связи вообще, я не нарвский человек. Но у меня есть прочная связь с законодательной базой, мы вообще где живем? Вот такой у меня вопрос к полицейским. А если это просто приказ правительства, у которого нет законодательной базы, тогда нужно идти в суд, потому что иначе мы потеряем правовую основу государства. Этого допускать нельзя.

А если есть рапорт КАПО? Что танком могли манипулировать...

КАПО - не законодатель, КАПО - точно такой же исполнитель, как и все мы. У них теперь новый трюк, они на все теперь лепят штамп „гостайна“. У нас сейчас высылают людей, они не могут себя защитить, потому что для них гостайна, почему их выслали. Это становится таким интересным инструментом манипуляции общественным мнением. Так не должно быть.