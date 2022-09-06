Еще успеете! Подайте заявку на Предпринимательскую награду Таллинна!
Уже 28 сентября в Таллинне будут вручены награды в области предпринимательства самым значительным предпринимателям города. Цель конкурса – признание и оценка предпринимателей и всех предпринимательских организаций. Так, призы присуждаются лучшим в семи основных категориях.
Достигли ли вы чего-то значительного в своей сфере в течение года? Например, вывели на рынок интересный продукт или услугу, создали добавленную стоимость для общества своей деятельностью или создали интересный совместный проект. Подать заявку можно здесь до 10 сентября.
Подайте заявку на приз в сфере эко-инноваций 2022 года, если вы оказали заметное позитивное влияние на окружающую среду с помощью новых инновационных решений, способствовали более широкому и ответственному использованию устойчивых решений и предоставили населению информацию о компаниях, разработавших экологически осознанные эко-инновации.
В прошлом году признание снискал Eesti Pandipakend за реализацию проекта Panditops, который получил новый импульс летом 2021 года, когда состоялось множество мероприятий и впервые в Таллинне открылся крупнейший в странах Балтии центр аренды и мытья многоразовой посуды. С помощью проекта Pandipakend во время прошлогодних летних мероприятий удалось предотвратить возникновение почти 4 тонн мусора.
Подайте заявку на получение награды за проект развития 2022 года, если вы завершили развитие недвижимости, которая помогает сформировать современное городское пространство, благоприятствующее бизнесу или туризму, и создает привлекательную жизненную среду.
В прошлом году AS Tallinna Sadam получил награду за проект развития круизного терминала Vanasadama с променадом на крыше. Это масштабный проект, направленный на создание нового городского пространства и открытие города морю.
Подайте заявку на получение награды за достижения в области туризма 2022 года, если в этом году вы реализовали проект, который повысил ценность Таллинна как туристического направления и улучшил его узнаваемость.
В прошлом году признание получил Союз легкой атлетики Эстонии, который, кроме соревнований за звание чемпиона по легкой атлетике среди молодежи до 20 лет, также привез в Эстонию соревнования среди молодежи до 23 лет. Это уникальное событие для всей Эстонии, так как соревнования обычно проводятся отдельно, и в этот раз соревнования U23 должны были состояться в Бергене (Норвегия). Соревнования собрали более 3500 иностранных гостей из 48 стран мира.
Подайте заявку на получение награды за проект сотрудничества 2022 года, если вы завершили проект, который был реализован при эффективном сотрудничестве предпринимателей, научно-исследовательских институтов и/или организаций третьего сектора, имеющих схожие экономические интересы, и в результате возник высокий потенциал для достижения экономического успеха.
В прошлом году награду за сотрудничество получил проект „Интеллектуальная транспортная сеть сотрудничества“, которая превратилась в устойчивую сеть сотрудничества интеллектуальных транспортных систем и мобильности, где собрано более 40 партнеров.
Подайте заявку на получение награды за решение будущего 2022, если за последние два года вы запустили или представили на рынке ресурсосберегающий новый или значительно улучшенный продукт, услугу, технологию или бизнес-модель, которые сделали городскую среду лучше и умнее и способствовали развитию общества.
В 2021 году награды удостоен R8 Digital Operator — программное решение на основе искусственного интеллекта для управления техническими системами коммерческих зданий, позволяющее добиться лучшего климата в помещении при меньших затратах на энергию. Решение базируется на существующем оборудовании и не требует дополнительных вложений.
Подайте заявку на получение премии за яркий стартап 2022 года, если в течение последних трех лет вы начали бизнес в Таллинне, чтобы мы могли отметить вашу предприимчивость, новаторство и быстрое развитие. В прошлом году награду получила компания Sixfold OÜ, работающая в сфере ИТ и логистики, чья технология сочетает в реальном времени местонахождение десятков тысяч грузовиков, перевозящих товары, с данными о заказах на товары. Так покупатели в любое время знают, где находятся их товары и когда они прибудут.
Подайте заявку на получение награды за создание рабочих мест 2022, если за последний год вы создали не менее 10 новых рабочих мест в Таллинне или его окрестностях, а расширение вашей деятельности сопровождалось инвестициями.
В прошлом году награда досталась софтверной компании Bolt, которая, несмотря на пандемию, быстро росла и привлекла в Эстонию более 300 новых сотрудников 50 национальностей. Большинство созданных рабочих мест находится в Таллинне.
В каждой категории будут выбраны по три номинанта, среди которых будет определен победитель категории. Победители будут объявлены 28 сентября на приеме в честь Таллиннского Дня предпринимателя.
Конкурс предпринимательства проводится каждую осень в рамках Таллиннского Дня предпринимательства, который в этом году проходит 27 сентября. Руководящий принцип Таллиннского Дня предпринимательства в этом году – „создавая ценности“. В течение Дня вместе и в разных сферах мы пытаемся подумать о том, каковы факторы успеха в сегодняшнем бизнесе и какое благополучие мы создаем или на что тратим ресурсы.
Поговорим о создании новой или добавленной стоимости, лежащей в основе предпринимательства при создании товара или услуги, о людях как основных создателях ценностей, о ценности компаний и ценностях уровне как материальном, так и нематериальном, а также о многом другом.