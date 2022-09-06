Еще успеете! Подайте заявку на Предпринимательскую награду Таллинна!

Достигли ли вы чего-то значительного в своей сфере в течение года? Например, вывели на рынок интересный продукт или услугу, создали добавленную стоимость для общества своей деятельностью или создали интересный совместный проект. Подать заявку можно здесь до 10 сентября.

Подайте заявку на приз в сфере эко-инноваций 2022 года, если вы оказали заметное позитивное влияние на окружающую среду с помощью новых инновационных решений, способствовали более широкому и ответственному использованию устойчивых решений и предоставили населению информацию о компаниях, разработавших экологически осознанные эко-инновации.

В прошлом году признание снискал Eesti Pandipakend за реализацию проекта Panditops, который получил новый импульс летом 2021 года, когда состоялось множество мероприятий и впервые в Таллинне открылся крупнейший в странах Балтии центр аренды и мытья многоразовой посуды. С помощью проекта Pandipakend во время прошлогодних летних мероприятий удалось предотвратить возникновение почти 4 тонн мусора.

Подайте заявку на получение награды за проект развития 2022 года, если вы завершили развитие недвижимости, которая помогает сформировать современное городское пространство, благоприятствующее бизнесу или туризму, и создает привлекательную жизненную среду.

В прошлом году AS Tallinna Sadam получил награду за проект развития круизного терминала Vanasadama с променадом на крыше. Это масштабный проект, направленный на создание нового городского пространства и открытие города морю.

Подайте заявку на получение награды за достижения в области туризма 2022 года, если в этом году вы реализовали проект, который повысил ценность Таллинна как туристического направления и улучшил его узнаваемость.