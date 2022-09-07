Лучший банк Эстонии призывает делится лучшими моментами

Блинчики с медом на завтрак, встреча с домашним питомцем после напряженного дня, роскошный концерт из первого ряда или вечер в сауне с лучшими друзьями. Если что-то просто лучшее, то заметить это — момент радостного узнавания. Как и один из банков Эстонии лучше других. Кто имел дело с банком LHV, тот понимает и советует другим.

Сейчас LHV Pank проводит рекламную кампанию, для участия в которой нужно просто замечать самое лучшее вокруг нас. Такой настрой дает ощущение комфорта. Поэтому банк приглашает всех замечать хорошее вокруг: в следующий просто самый лучший момент возьмите телефон и поделитесь чувством радости с другими в социальных сетях. Если вы используете хэштеги #lihtsaltparim и #lhvpank, эти изображения поступят в LHV и найдут широкое распространение.

Лучший банк по мнению клиентов

LHV Pank, который недавно был признан деловым журналом Euromoney лучшим банком Эстонии в пятый раз подряд, все чаще видит поддержку со стороны клиентов.

Несмотря на то, что у всех свои предпочтения в отношении поставщиков услуг, в последние годы LHV стал лидером качества на банковском рынке. В банк LHV, основанный на эстонском капитале, приходит множество новых клиентов, при этом и сам банк уделяет основное внимание качеству обслуживания и удобству банковских продуктов.

По результатам проведенного в этом году исследования бренда, у LHV самый высокий индекс потребительской лояльности среди банков Эстонии. Это означает, что клиенты LHV, скорее всего, порекомендуют наш отечественный банк друзьям и родственникам. К тому же по результатам ежегодного исследования компании Dive, уровень обслуживания клиентов LHV уже в шестой раз признан лучшим в Эстонии.

За семь месяцев этого года LHV Pank приобрел более 33 тысяч новых клиентов. К концу июля численность клиентов LHV Pank увеличилась до 354 тысяч человек.