Новости Эстонии
09.09.2022, 16:21

Эстонии отведена ведущая роль в развитии глубинных технологий НАТО

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Научно-деловой центр Tehnopol совместно с Тартуским научным парком приступит к созданию центра НАТО, который получил название DIANA - Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, или „Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики“, сообщает издание Eesti Päevaleht.

Проводившаяся больше года работа, направленная на то, чтобы НАТО открыл в Эстонии центр, в котором рождались бы самые передовые, повышающие обороноспособность западных союзников технологии, принесла плоды. В следующем году будет запущен самый амбициозный формат сотрудничества гражданских и военных специалистов в области развития и применения технологий как в Эстонии, так и в Евросоюзе в целом.

По предложению генерального секретаря НАТО программа, разработанная эстонскими Министерством обороны, Министерством экономики и коммуникаций, представителями университетов и частного сектора совместно с Великобританией, получила поддержку в полном объеме. Совместно с Великобританией Эстония создаст европейскую штаб-квартиру центра DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), или „Ускорителя оборонных инноваций для Северной Атлантики“, которая будет располагаться в Лондоне и в Таллинне. Одновременно в Эстонии в рамках центра DIANA будет создан „Ускоритель стартапов НАТО“ - сеть пробных центров и база данных внушающего доверие капитала.

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