09.09.2022, 16:21
Эстонии отведена ведущая роль в развитии глубинных технологий НАТО(13)
Научно-деловой центр Tehnopol совместно с Тартуским научным парком приступит к созданию центра НАТО, который получил название DIANA - Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, или „Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики“, сообщает издание Eesti Päevaleht.
Проводившаяся больше года работа, направленная на то, чтобы НАТО открыл в Эстонии центр, в котором рождались бы самые передовые, повышающие обороноспособность западных союзников технологии, принесла плоды. В следующем году будет запущен самый амбициозный формат сотрудничества гражданских и военных специалистов в области развития и применения технологий как в Эстонии, так и в Евросоюзе в целом.