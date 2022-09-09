Эстонии отведена ведущая роль в развитии глубинных технологий НАТО

Проводившаяся больше года работа, направленная на то, чтобы НАТО открыл в Эстонии центр, в котором рождались бы самые передовые, повышающие обороноспособность западных союзников технологии, принесла плоды. В следующем году будет запущен самый амбициозный формат сотрудничества гражданских и военных специалистов в области развития и применения технологий как в Эстонии, так и в Евросоюзе в целом.