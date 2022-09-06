СЕГОДНЯ | Баскетбольная сборная Эстонии в погоне за своей первой победой на чемпионате Европы, в соперниках Великобритания

И Эстония, и Великобритания проиграли все три матча. Эстония проиграла Италии 63:84, Украине 73:74 и Хорватии 70:73. Великобритания проиграла Украине 61:90, Хорватии 65:86 и Греции 77:93.

Победа Украины над Италией поздно вечером в понедельник оставила Эстонии мало шансов на успех. Для этого нужно обыграть и Великобританию, и Грецию, и надеяться, что Италия проиграет Хорватии и Великобритании.

Ключевым моментом в игре Эстония – Великобритания является настрой команд. Эстония показала лучший баскетбол на финальном турнире ЧЕ, но и потратила значительно больше сил.

„Сейчас сложный момент, скажу честно. Времени не так много, к вечеру надо снова собраться и готовиться к игре. Я надеюсь, что поддержка болельщиков предаст нам сил, чтобы преодолеть этот трудный момент“, — сказал Юкка Тойяла, главный тренер сборной Эстонии, после вчерашнего поражения от Хорватии.

Лучшим бомбардиром британской команды является Люк Нельсон, выступавший на ЧЕ, со средним показателем 14 очков. Нападающий Майлс Хессон набрал 13,7 очка, а у самого известного игрока сборной Великобритании, основного центрового Габриела Оласени, пока 9,3 очка и 8,3 подбора.

Состав сборной Эстонии на ЧЕ:

Стен Сокк, Керр Крийса, Кристиан Кулламяэ, Мартин Дорбек, Янари Йыэсаар, Анри Дрелл, Сандер Райесте, Сийм-Сандер Вене, Кристьян Китсинг, Рауно Нургер, Маттиас Тасс, Майк-Калев Коцар.