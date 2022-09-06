Украина играет на ЧМ вместо России и творит сенсацию, обыграв Нидерланды и впервые попав в топ-8

Изначально ЧМ-2022 по волейболу среди мужчин должен был пройти в России. Турнир был перенесен Международной федерацией волейбола (FIVB) в Польшу и Словению, а место сборной России на мировом первенстве заняла Украина.

Сборная Украины по волейболу впервые за 24 года сыграла на чемпионате мира по волейболу. И с ходу смогла выйти в 1/8 финала, а теперь еще и в четвертьфинал.

В 1/8 финала сборная Украины уверена обыграла сборную Нидерландов со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:18). В составе победителей матча отличились диагональный Василий Тупчий, набравший 14 очков. У Нидерландов самым результативным стал Тейс тер Хорст (10 баллов).

В четвертьфинале украинские волейболисты сыграют со Словенией, которая в четырёх партиях переиграла Германию 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:22). Матч состоится в среду, 7 сентября.

