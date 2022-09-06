В Эстонии появится первое в странах Балтии предприятие по производству овсяных напитков

По словам Катре Кываск, её первоочередная задача – построить новое производственное предприятие и запустить его к следующему лету. „Первая цель YOOK — стать лидером на рынке овсяных напитков в странах Балтии, но уже сейчас ведётся работа как по расширению ассортимента продукции, так и в направлении освоения новых рынков“, — сказала Катре Кываск и уточнила, что для целей производства будет перепрофилировано работающее в Тюри с 1938 года предприятие молочной промышленности. „Мы построим ещё около 2200 квадратных метров новых производственных площадей и создадим там производство, работающее на базе самой современной технологии“, — поделилась Кываск.

Марк Эйкнер, председатель совета YOOK Production, считает очень важным, что предприятие возглавит именно Катре Кываск. „Катре имеет большой опыт работы в этом секторе, и, что не менее важно, её сердце бьётся в ритме более экономичного и устойчиво развивающегося мира“, — подчеркнул Эйкнер, по словам которого овсяный напиток по сравнению с другими растительными напитками имеет наименьший экологический след, не говоря уже об обычном молоке.

Катре Кываск сказала, что она уже некоторое время с интересом следит за развитием сегмента напитков на растительной основе и в первую очередь за развитием именно овсяных напитков. „Люди всё более осознанно потребляют различные товары и услуги, и овсяный напиток является очевидным выбором информированного потребителя“, — отметила Кываск и добавила, что, согласно исследованиям, более половины жителей Эстонии пробовали растительные альтернативы молока. Причём о пользе овсяного напитка знают даже те, кто не пьёт его ежедневно. „Если до сих пор многим овсяный напиток казался темой будущего, то это будущее уже давно наступило“, — добавила Кываск.