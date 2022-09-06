В кулачных боях новый секс-символ: показала фанатам грудь после победы, работала электриком, а теперь ее спонсирует порнозвезда

Победа вышла яркой, но фанатам Эмери запомнилась не нокаутом, а необычным празднованием. Ведь после победы австралийка запрыгнула на канаты, что-то прокричала в зал и показала удивленной публике голую грудь, пишет Sports.ru.

Эмери можно понять: она подписала контракт с BKFC в 2021-м, а до этого провела лишь два любительских боя в ММА (оба проиграла) и три поединка по тайскому боксу. Поэтому победа над Хунчай стала главной в карьере уже не самой молодой спортсменки.

Пикантное празднование Эмери быстро завирусилось в соцсетях. Отреагировал и промоушен:

„Что ж, это один из способов отпраздновать победу. Добро пожаловать в BKFC! Интересное празднование, такого мы раньше не видели“.

Мексиканская девушка-боксер Сулем Урбина (13-2-1) с юмором прокомментировала выходку коллеги. И упомянула другую секс-бомбу профессионального бокса из Австралии – Эбани Бриджес:

„Эбани, могу я позаимствовать твою грудь, чтобы сделать то же самое после моего следующего боя?“

Сама Эмери после победы передала привет порнозвезде Кендре Ласт. Девушка – известная фанатка единоборств и даже вела подкаст про UFC с действующим бойцом – Джулианом Маркесом.

Как оказалась, звезда индустрии для взрослых поддерживала Эмери перед дебютом.

„Вы помогали мне тренироваться, кормили и давали крышу над головой, чтобы я могла драться. Я всегда буду солдатом армии Кендры Ласт“, – сказала после победы Эмери.

Ждет ли Тай будущее в голых кулаках – сказать трудно. До этого девушка работала электриком, а еще – пробовала себя в американском футболе. Том самом, где сексуальные девушки играют в бикини.

Но последнее время Эмери увлекалась единоборствами и работала моделью, радуя подписчиков яркими снимками в соцсетях.

После вирусного видео у девушки точно прибавится поклонников. А порадует ли она их своей грудью после следующего боя – вопрос открытый.