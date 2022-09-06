Мутко посоветовал российским спортсменам готовиться к Олимпиаде-2024(4)
Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко посоветовал российским спортсменам готовиться к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований решениями соответствующих международных федераций, принятых в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
„Считаю, что нашим спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде. Ребята должны участвовать. Основные отборочные соревнования стартуют в феврале. Надеюсь, [российские спортсмены] будут принимать участие“, — приводит слова Виталия Мутко ТАСС.
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