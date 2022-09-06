36 пожаров и шесть погибших за пять лет. Самый опасный бытовой прибор - холодильник

„По первоначальным данным, пожар начался с холодильника“, - сказала Рагне Рейал, помогающая семье из Вильяндимаа, которая на прошлой неделе лишилась дома из-за пожара. Двухэтажный дом, сложенный из природного камня, почти полностью выгорел изнутри, в огне погибли собаки. К счастью, семья — мать, отец и маленький ребенок — успела выбежать из дома. Пожар тушили более пяти часов, на месте дома осталось, по сути, пепелище. Погорельцы не знают, действительно ли причиной пожара стал холодильник.

За последние пять лет холодильники стали причиной 36 пожаров. Из бытовых приборов, становящихся причиной возгораний, пальму первенства удерживают плиты, правда, если быть точным, то виновником чаще всего становится человек, позабывший еду на включенной плите. Все остальные бытовые приборы, подключаемые к электросети, становятся причиной пожара в два или даже в три раза реже, чем холодильники.