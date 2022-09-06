06.09.2022, 12:51
36 пожаров и шесть погибших за пять лет. Самый опасный бытовой прибор - холодильник
ФОТО: | Спасательный департамент
Производители, сдерживая цены, используют дешевые и легковоспламеняющиеся материалы, пишет Eesti Päevaleht.
„По первоначальным данным, пожар начался с холодильника“, - сказала Рагне Рейал, помогающая семье из Вильяндимаа, которая на прошлой неделе лишилась дома из-за пожара. Двухэтажный дом, сложенный из природного камня, почти полностью выгорел изнутри, в огне погибли собаки. К счастью, семья — мать, отец и маленький ребенок — успела выбежать из дома. Пожар тушили более пяти часов, на месте дома осталось, по сути, пепелище. Погорельцы не знают, действительно ли причиной пожара стал холодильник.