5 идей для более страстной прелюдии
Для чего нужна прелюдия?
Если вы ищете подарок, который по-настоящему порадует любимого/любимую, то это может быть, например, еще более интимная и тесная связь между вами. Более того, это будет подарком и для вас. Одной из таких возможностей может стать, например, фантастическая прелюдия.
При современном быстром темпе жизни нужно уметь планировать свое свободное время как можно лучше, и секс — это не та сторона жизни, где можно сбавить обороты. Без промедления к делу, раз-два и готово? Мы думаем, что нет!
Постоянная спешка — один из главных факторов, который превращает секс в рутину и, вероятно, даже во что-то менее приятное. Если вы находитесь в поиске идей для прелюдии, после которой последует незабываемый секс, то Wildberry Erootikapood готов предложить несколько вариантов решений для более качественной и продолжительной прелюдии.
1. ПОВЯЗКА НА ГЛАЗА
Простые повязки на глаза таят в себе огромный потенциал разнообразных удовольствий, вызывая предвкушение и обостряя чувства. Благодаря повязкам, закрывающим глаза партнера, более застенчивые могут, например, представить новые секс-игрушки или эротические массажные трюки, что в противном случае под бдительным оком своего партнера они бы сделать не осмелились. Повязка на глаза Цена 11,95 €
2. АРОМАТИЗИРОВАННАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА ДЛЯ ОРАЛЬНОГО СЕКСА
Такие лубриканты делают вашего партнера еще более „вкусным“, и это лучший способ поощрить его лизать, сосать и дразнить. Предлагаются разные вкусы: мята с охлаждающим эффектом, клубника, ваниль... Ваша фантазия уже заработала? Oral Optimizer цена 14,95 €
3. МАССАЖНАЯ СВЕЧА
Зажгите массажную свечу, пригласите любимого/любимую в красиво оформленную спальню, удивите его/ее горячим массажем при мягком свете свечей. Дайте воску свечи немного растаять и аккуратно вылейте теплое масло из свечи на кожу вашего партнера. Температура плавления низкая, поэтому нет опасности кого-то обжечь, но не стоит забывать, что у вас в руках живой огонь. Продолжите приятный массаж. Массажное масло одновременно успокаивает и заряжает энергией, а приятный аромат создает интимную атмосферу. Массажная свеча Senze Blissful цена 17,95 €
4. СЕКСУАЛЬНЫЕ НАРУЧНИКИ
Многие пары не в восторге от игр в стиле садо-мазо, но добавляя небольшие связывающие элементы в прелюдию можно испытать много новых ощущений. Пристегните своего партнера, наслаждайтесь властью над ним и тем самым повышайте взаимное доверие и близость. Мягкие наручники цена 13,90 €
5. ВЛАГОСТОЙКИЕ ПОКРЫВАЛА И СВЕРХСКОЛЬЗКОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО
Представьте себе два скользких тела, флиртующих и дразнящих друг друга. Стойкое массажное масло Flutch и специальные виниловые покрывала позволяют сделать прелюдию особенно неистовой и горячей, и нет никаких сомнений в том, какой импульс это добавит к последующему. Виниловое покрывало цена 34,90 €, виниловая наволочка цена 13,95 € и массажное масло Flutch 500 мл цена 18,90 €