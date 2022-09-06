5 идей для более страстной прелюдии

Для чего нужна прелюдия?

Если вы ищете подарок, который по-настоящему порадует любимого/любимую, то это может быть, например, еще более интимная и тесная связь между вами. Более того, это будет подарком и для вас. Одной из таких возможностей может стать, например, фантастическая прелюдия.

При современном быстром темпе жизни нужно уметь планировать свое свободное время как можно лучше, и секс — это не та сторона жизни, где можно сбавить обороты. Без промедления к делу, раз-два и готово? Мы думаем, что нет!

Постоянная спешка — один из главных факторов, который превращает секс в рутину и, вероятно, даже во что-то менее приятное. Если вы находитесь в поиске идей для прелюдии, после которой последует незабываемый секс, то Wildberry Erootikapood готов предложить несколько вариантов решений для более качественной и продолжительной прелюдии.

1. ПОВЯЗКА НА ГЛАЗА

Простые повязки на глаза таят в себе огромный потенциал разнообразных удовольствий, вызывая предвкушение и обостряя чувства. Благодаря повязкам, закрывающим глаза партнера, более застенчивые могут, например, представить новые секс-игрушки или эротические массажные трюки, что в противном случае под бдительным оком своего партнера они бы сделать не осмелились. Повязка на глаза Цена 11,95 €

2. АРОМАТИЗИРОВАННАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА ДЛЯ ОРАЛЬНОГО СЕКСА

Такие лубриканты делают вашего партнера еще более „вкусным“, и это лучший способ поощрить его лизать, сосать и дразнить. Предлагаются разные вкусы: мята с охлаждающим эффектом, клубника, ваниль... Ваша фантазия уже заработала? Oral Optimizer цена 14,95 €

3. МАССАЖНАЯ СВЕЧА