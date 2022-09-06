Футболист молодежной сборной Эстонии переезжает играть в Италию

„Несмотря на то, что у игрока сейчас гипс, он приносит нам хорошую новость! С 01.09 трансфер Йоханна Кыре будет официально подтвержден, и игрок будет зарегистрирован в клубе „Козенца“ “, — сообщает JK Viimsi на своей странице в Facebook .

„ Всегда приятно переходить в команду, входящую в молодежную систему итальянской Серии В. Это небольшой итальянский клуб, но я думаю, что у меня будет хорошая возможность выступать за главную команду. К сожалению, я получил травму в самый неподходящий момент и теперь должен восстанавливаться в Эстонии до переезда в Италию. Я с нетерпением жду этого и обязательно когда-нибудь вернусь в Виймси“, — прокомментировал Кыре.