Экономика
05.09.2022, 21:40

Совет коалиции оставил вопрос о мерах поддержки эстонских предпринимателей открытым

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Elektrikilp
Elektrikilp
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

В понедельник, 5 сентября, политики обсудили на совете коалиции, каким образом можно будет помочь бизнесу этой осенью и зимой в условиях дороговизны энергоносителей, пишет rus.err. В коалиционном договоре такого пункта нет.

Среди предложенных мер - универсальная услуга, введение ценового потолка, компенсация расходов на выброс СО2 и госгарантии.

Политики также смотрят в сторону Еврокомиссии, которая призывает страны вводить компенсации, и оценивают опыт других стран.

Коалиция хочет прийти к соглашению по части дотаций предпринимателям в следующий понедельник.

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