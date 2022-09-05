05.09.2022, 21:40
Совет коалиции оставил вопрос о мерах поддержки эстонских предпринимателей открытым(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В понедельник, 5 сентября, политики обсудили на совете коалиции, каким образом можно будет помочь бизнесу этой осенью и зимой в условиях дороговизны энергоносителей, пишет rus.err. В коалиционном договоре такого пункта нет.
Среди предложенных мер - универсальная услуга, введение ценового потолка, компенсация расходов на выброс СО2 и госгарантии.
Политики также смотрят в сторону Еврокомиссии, которая призывает страны вводить компенсации, и оценивают опыт других стран.
Коалиция хочет прийти к соглашению по части дотаций предпринимателям в следующий понедельник.