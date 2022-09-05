Крушение самолета под Вентспилсом: спасатели нашли в море 11 фрагментов. Что известно о катастрофе?

Один фрагмент нашли вечером 4 сентября, еще десять — 5 сентября.

Кроме того в понедельник к поискам был подключен беспилотник Европейского агентства морской безопасности. Известно, что дрон уже вернулся в Эстонию, а поисковые работы в зоне крушения продолжают вести корабли Морских сил Латвии и Государственной пограничной службы ЛР. Поисковые работы продлятся до темноты.

Также на месте падения самолета к поисковым работам привлечены и дроны для работы под водой.

Что известно об авиакатастрофе

По информации сайта Flightradar, над морем недалеко от Вентспилса вечером 5 сентября потерпел крушение частный пассажирский самолет, зарегистрированный в Австрии.

Самолет принадлежал немецкому бизнесмену Карлу-Петеру Гриземанну, подтвердила в понедельник его компания Quick Air. Quick Air — чартерная компания, базирующаяся в Кельне.

При этом представитель компании отказался подтвердить распространенную кельнской газетой „Express“ новость о том, что самолет пилотировал сам Гриземанн и что на борту в качестве пассажиров находились его жена, дочь и друг дочери.

Гриземанн был влиятельным человеком в Кельне и играл значительную роль в организации ежегодных карнавалов.

Самолет вылетел из Хереса на юге Испании, и связь с наземными службами была потеряна вскоре после того, как самолет покинул воздушное пространство Пиренейского полуострова, сообщает Bild.

Информационное агентство Reuters сообщило, что частный самолет Cessna 551 поднялся в воздух на юге Испании в 15:56 по латвийскому времени, по пути дважды изменил направление — в Париже и Кельне — и затем пересек Балтийское море, миновав шведский остров Готланд. В 20:37 радары зафиксировали, что самолет резко теряет высоту и скорость, после чего самолет исчез с радаров.