ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (194-й день) | Зеленский объявил об освобождении трех населенных пунктов на юге и востоке Украины

На Запорожской АЭС отключили последнюю линию электропередачи, соединявшую станцию с энергосистемой Украины. Об этом заявил украинский „Энергоатом“. Компания утверждает, что российские войска последние три дня обстреливают территории в районе ЗАЭС. В результате были повреждены несколько линий электропередачи. „Как следствие — был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС“, — говорится в сообщении „Энергоатома“.

В результате обстрела Криворожского района погибла женщина, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. „В Апостолове погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены. Все они в больнице в тяжелом состоянии“, — рассказал он.

В городе Буча нашли останки по меньшей мере двух мирных жителей, убитых во время российской оккупации Киевской области. Об этом заявил начальник главного управления Нацполиции региона Андрей Небитов. При осмотре выгоревшего гаража полицейские нашли человеческие кости, две цепочки, крестик, шестиконечную звезду, заколку и три ключа на металлическом держателе. По свидетельствам мирных жителей, во время оккупации российские военные убили в гараже несколько человек.

Sky News: Британия расширит программу подготовки украинских военных. Британия значительно расширит программу боевой подготовки украинских военнослужащих, сообщил телеканал Sky News. С июня этого года уже около 4700 украинских военнослужащих прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии. Планируется, что учебные курсы в Британии пройдут десятки тысяч украинских солдат.

Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. Специалисты МАГАТЭ закончили работу на Запорожской АЭС, на станции пока останутся двое наблюдателей миссии, сообщили российским информагентствам оккупационные российские власти и сотрудники Росэнергоатома.

Зеленский: Украина отбила у российских военных три населенных пункта на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье заявил о прогрессе в контрнаступлении украинской армии, начавшемся на прошлой неделе. Он поблагодарил украинских военных за взятие двух населенных пунктов на юге и третьего - на востоке страны, а также за возвращение контроля над дополнительной территории на востоке страны.

В оккупированном Энергодаре снова заявили об обстреле Запорожской АЭС. „Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: спецкорпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение администрации Энергодара.

Владимир Зеленский поговорил с Эммануэлем Макроном. Президент Украины написал в твиттере, что переговоры продолжались 1,5 часа, они с президентом Франции обсуждали ситуацию на фронте, визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в захваченном Россией Энергодаре. Макрон, как сообщает его пресс-служба, сказал, что единственный способ обеспечить безопасность Запорожской АЭС - это вывести оттуда российских солдат.

Россия ввела санкции против Шона Пенна, Бена Стиллера и американских политиков. В качестве зеркальных мер на персональные санкции, введенные США, Россия внесла в „стоп-лист“ 25 американцев: политиков, деятелей культуры, представителей истемблишмента. Под санкции попали актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, сенаторы от Демократической и Республиканской партий США, чиновники американского министерства торговли и другие представители истеблишмента.